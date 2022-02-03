【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　龍鼠無吉星凡事不宜

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【2022壬寅虎年】黃大仙祠新年暫停開放 網上祈福、拜太歲方法一覽（附連結＋教學）
2022壬寅虎年將至，【上一篇】12生肖運勢分析提到，犯太歲4肖者包括虎、蛇、猴、豬的注意事項；而其他8個生肖包括鼠、牛、兔、龍、馬、羊、雞、狗中，哪一個財運最旺？甚麼生肖有望升職加薪？新一年又有甚麼注意事項？玄學顧問趙振鴻分析壬寅虎年各生肖運勢的好壞，分享化解方法。
雞兩大貴星扶持 牛遇紅鸞旺桃花
趙振鴻指，屬雞人士今年有「紫微」、「龍德」兩大貴星扶持，大旺事業、財運及姻緣。
兔、羊兩肖在全年整體運勢也較佳，當中財運最為旺盛。
屬兔人士注意：
屬羊人士注意：
屬牛人士注意：
馬、狗事業旺 龍鼠無吉星凡事不宜
職場方面，屬馬及屬狗人士皆有吉星扶持，工作上易得權利及地位，有望升職加薪。
屬馬人士注意：
屬狗人士注意：
今年運勢最差的非龍及鼠莫屬，趙振鴻指，這兩肖均無吉星扶持。
屬龍人士注意：
屬鼠人士注意：
有云「命犯天狗，災害必至，凡事不利，諸謀不吉矣」，屬鼠人士今年非但無吉星，更受凶星「天狗」影響，整體運勢低迷慘淡，凡事不利。
對於無喜星相助的龍、鼠兩肖，他建議，年初一至十五期間，家中正南方可放一盤水仙或6枝蘭花。過年後，則可放置紅色物品，如貼揮春或紅色地墊，催旺事業運。以玉，或是紅色及粉紅色水晶製成的豬形飾物皆可助兩肖催財運。另外，鼠人可配戴牛形玉器，以化解整體的不順。
記者：殷凱怡
本網以系列形式報道有關2022壬寅虎年，12生肖運勢、風水旺位布局及新年留意事項。其他專題報道可見【下頁】
【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看 犯太歲4肖者要小心甚麼？（虎、蛇、猴、豬篇）
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