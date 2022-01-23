【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　屬雞運勢強　龍鼠無吉星

2022壬寅虎年將至，【上一篇】12生肖運勢分析提到，犯太歲4肖者包括虎、蛇、猴、豬的注意事項；而其他8個生肖包括鼠、牛、兔、龍、馬、羊、雞、狗中，哪一個財運最旺？甚麼生肖有望升職加薪？新一年又有甚麼注意事項？玄學顧問趙振鴻分析壬寅虎年各生肖運勢的好壞，分享化解方法。

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雞兩大貴星扶持 牛遇紅鸞旺桃花

趙振鴻指，屬雞人士今年有「紫微」、「龍德」兩大貴星扶持，大旺事業、財運及姻緣。

「龍德」為雞人帶來貴人，化解工作上的困難，同時在紫微星助力下，可在職場上一展所長，且獲上司賞識

感情方面，單身人士有機會在朋友聚會中，結識到心儀對象。惟「的煞」會帶來各種病痛、流血，要多加留意健康

兔、羊兩肖在全年整體運勢也較佳，當中財運最為旺盛。

屬兔人士注意：

兔人今年會出現男貴人，做事亦會變得積極，吸金能力強。惟「咸池」凶星纏繞，為兔人帶來爛桃花。今年切勿催桃花，否則只會招來更多爛桃花，建議配搭狗形玉器化解。

屬羊人士注意：

羊人今年同樣有貴人提攜，有利事業發展，宜把握機會

但全年走動變多、工作也變得較勞碌，加上「死符」凶星影響，要多小心健康問題

感情方面，脫單機會大，「天喜」亦會為戀人帶來喜事。

屬牛人士注意：

說到感情運勢，趙稱，屬牛人士今年有「紅鸞」吉星相助

感情方面自然好事、喜事不斷，蜜運中的戀人有望在今年成婚，已婚之人亦會迎來添丁之喜

財運方面有貴人提攜及指點，以得到額外的進帳

要小心「病符」可能會帶來頭痛發燒的小毛病

馬、狗事業旺 龍鼠無吉星凡事不宜

職場方面，屬馬及屬狗人士皆有吉星扶持，工作上易得權利及地位，有望升職加薪。

屬馬人士注意：

在感情方面，屬馬的單身者可遇上新戀情，蜜運人士可發展理至談婚論嫁的階段

不過務必小心「五鬼」主疾病，平日要注重身體保養，飲食要有規律

屬狗人士注意：

今年除因事業運勢強，帶動正財有所提升外，偏財方面運勢也不俗，可得橫財

至於單身狗人今年桃花運不錯，身邊或會有人主動表白

不過要慎防「飛廉」凶星會帶來小傷、小病

今年運勢最差的非龍及鼠莫屬，趙振鴻指，這兩肖均無吉星扶持。

屬龍人士注意：

今年屬龍人士是大財出小財入，應認真理財，切忌故亂花費，以免破大財

受「天哭」凶星影響，屬龍者感情易受創，但今年內嫁娶，有助化解破財問題

工作方面，雖有機會獲上司賞識，但因凶星圍繞，屬龍者應求平穩、平淡，切忌出風頭，否則得不償失

屬鼠人士注意：

有云「命犯天狗，災害必至，凡事不利，諸謀不吉矣」，屬鼠人士今年非但無吉星，更受凶星「天狗」影響，整體運勢低迷慘淡，凡事不利。

「災煞」凶星會鼠人帶來破財事件，影響金錢收入

對於創業人士，今年不宜拓展業務規模，務必謹慎處理業務

感情方面，戀人分手機率大，鼠女更容易遇上桃花劫，要小心被男性所害，或借錢不還

對於無喜星相助的龍、鼠兩肖，他建議，年初一至十五期間，家中正南方可放一盤水仙或6枝蘭花。過年後，則可放置紅色物品，如貼揮春或紅色地墊，催旺事業運。以玉，或是紅色及粉紅色水晶製成的豬形飾物皆可助兩肖催財運。另外，鼠人可配戴牛形玉器，以化解整體的不順。

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本網以系列形式報道有關2022壬寅虎年，12生肖運勢、風水旺位布局及新年留意事項。其他專題報道可見【下頁】

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記者：殷凱怡

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