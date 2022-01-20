【日本農產品】日本農業新品種註冊量大增　政府憂慮種苗流往海外

▲ 在日本農業生産總值持續下降的情況下，為了種植出附加值高的品牌農作物，日本的地方政府和地區農業合作社正積極進行品種註冊。（法新社圖片）

在日本農業生産總值持續下降的情況下，為了種植出附加值高的品牌農作物，日本的地方政府和地區農業合作社正積極進行品種註冊。

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據日經新聞報道，日本於1978年開始實行品種註冊制度，只要形狀和抗病性等條件能與現有品種區分，便可註冊為新品種。註冊人需向政府支付25至30年的註冊費，即可在日本國內進行專營栽培。

註冊品種達2.8萬個

日本農林水産省的數據顯示，截止2021年9月底，包括已過期的品種在內，註冊品種達到了2.8萬個。



註冊品種越多的地區，生産總值越大，2020年度註冊品種達到50個以上的北海道和沖繩縣等6個都道府縣，其平均農業生産總值為2282億日圓（約155億港元）。

栃木縣於2014年註冊的草莓「栃木i27號（Skyberry）」因大顆及甜度高而受到好評，2021年銷售額首次突破15億日圓（約1億港元），對蔬菜類別的産值增長起拉動作用。為了繼Sky Berry之後培育出更多有前景的品種，目前該縣每年都在培育1萬個品種，並不斷進行品種開發。

有30多個種苗品種被帶到海外

但是，品種註冊制度的保護範圍僅限於日本國內。農業領域也在推進流通的全球化，在這樣的情況下，品牌影響力高的日本種苗被視為「目標」帶往海外的擔憂日益增強。

比如，高檔葡萄「陽光玫瑰（Shine Muscat）」2016年前後被發現流向海外。目前，韓國産和中國産陽光玫瑰正在席捲海外市場。日本農林水産與食品産業技術振興協會2020年的調查顯示，日本有30多個種苗品種被帶到海外。

為了遏制這種情況的發生，日本政府2021年4月開始實行《種苗法》修正案。禁止日本種苗被帶往海外。同時還在不斷促進日本品種在海外註冊，截至同年9月底，已有117個日本品種在海外註冊。

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責任編輯：李智美