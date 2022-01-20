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澳洲取消簽證判辭出爐 祖高域疑索賠逾3400萬

環球社會熱點 18:52 2022/01/20

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網球名將祖高域因未接種新冠疫苗，被澳洲當局取消簽證並驅逐出境，無緣今屆澳網公開賽。澳洲法院周四（20日）公布推翻祖高域上訴的裁判書，3位聯邦法院法官一致認為，移民部長霍克憂慮祖高域未接疫苗，對當地帶來負面影響並非不合理。另有傳祖高域打算就在澳洲的待遇，向澳洲政府索賠。

法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？ 【下一頁】

法院公布裁判書指，三位法官一致裁定取消祖高域（Novak Djokovic）簽證，表示移民部長霍克（Alex Hawke）觀點，指憂慮未接種疫苗的祖高域很可能對公共健康及秩序構成風險考慮並非不合理，稱霍克可藉此推斷祖高域入境會鼓勵反疫苗抗議活動，甚至助長新冠病毒傳播。

霍克指祖高域會對尚未接種疫苗的民眾產生影響。法官認為著名網球名星祖高域具象徵性，很可能影響所有年齡層民眾、特別是年輕人及對疫苗立場搖擺不定者，導致愈來愈多人仿傚他反疫苗，強調這種說法並非空泛。

裁判書稱，雖然祖高域一方主張霍克缺乏證據表明，前者會助長反疫苗情緒。但由於公眾已得悉祖高域未有或選擇不打針、故推斷民眾認為祖高域不贊成打針在邏輯上成立，因此霍克的考量並非不合理。

祖高域未來3年無得入境？澳洲總理話未必 【下一頁】

法院強調沒有考慮霍克的驅逐決定是否正確，僅考慮取消簽證是否合法。

另一方面，據悉祖高域正諮詢其法律團隊，考慮入稟控告澳洲政府，要求賠償440萬美元（3,432萬港元），包括他估計在澳網可贏得的287.5萬澳元（1,620萬港元）獎金。消息人士指，祖高域與家人認為他在墨爾本的隔離酒店受到惡劣待遇，因此打算控告澳洲政府。

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責任編輯：郭麗明

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