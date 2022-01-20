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【吳佩慈男友】紀曉波場外變相減持近49%博華太平洋　涉資逾2億元

股市 18:18 2022/01/20

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【吳佩慈男友】紀曉波場外變相減持近49%博華太平洋　涉資逾2億元

台灣藝人吳佩慈男友、博華太平洋 （01076） 主要股東紀曉波申報，於1月18日，根據股本衍生工具須交付的股份或款項，交付35億股或48.96%博華太平洋權益，每股作價0.0625元，涉資2.1875億元。完成交易後，被視作紀曉波的博華太平洋持股比例由89.52%降至40.56%，暫未見有其他投資者申報增持博華太平洋。

博華太平洋周四收市價為0.079元。

料涉及紀曉波可換股票據　或平手離場

據博華太平洋2021年中期報告，紀曉波經全資擁有公司持有價值4億港元的可換股票據，可兌換1,280億兌換股份，每兌換股份作價僅0.003125元。

不過，博華太平洋股去年9月16日再發通告，因應公司股份合併，根據可換股票據條款及條件，每股兌換股份的兌換價將由每股兌換股份0.003125元調整至0.0625元，而於悉數兌換尚未償還的可換股票據總額後將予發行64億股合併股份。

換言之，紀曉波場外減持價格，與可換股票據的調整後兌換價相同。

博華太平洋在塞班島投資具博彩設施的綜合度假村，惟在新冠疫情下，該項聲稱可有193張賭檯的項目已停業。公司去年上半年虧損3.55億港元。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】 

 

港股 博華太平洋（01076） 塞班島

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