【職場熱話】打工仔求職奇怪遭遇 面試竟變獵頭公司 稱職位暫停申請 揭背後另有因由

相信各位求職者在應徵公司前都會先搜尋一下公司背景吧？了解其公司同時又能讓自己更清楚對方要求。有網民在討論區發文指在某求職網應徵了份工作，誰知上到辦公室當日才發現它是獵頭代理公司，公司內部也不完整，讓他深感奇怪在討論區吐苦水。

樓主經歷：

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有網民認為「應徵工作時總會把個人資料發送出去，卻不知對方是誰。加上現在很多透過網上面試，填份電子表格就可以，連辦公室都未上過」、「無辦公室一定信唔過」。

亦有網民認為「我從前也在這類辦公室做過，其實微型公司租共用空間是平常的事」。

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責任編輯：陸盈希