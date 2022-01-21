【BNO移民英國】英格蘭西南部樓價11月升幅最勁

英國開放合資格港人申請英國國民海外護照（BNO）簽證赴英後，英國樓價成為熱話。英國樓市去年經歷印花稅假期刺激，樓價屢創新高。政府最新數據顯示，去年11月英格蘭西南部樓價升幅最大，首都倫敦以外地區住宅需求均有增加。

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英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）最新公布數據顯示，整體英國樓價於2021年11月上升10%，英格蘭西南部樓價升幅冠絕英國，達到12.9%。平均價格達27.1萬英鎊（約287.6萬元），按年增加2.5萬英鎊（約26.5萬元）。

位於西南部的德文郡（Devon）議會去年12月更成立房屋委員會，協助解決當地民眾對房屋供應的憂慮。屬保守黨籍的議長哈特（John Hart）表示，當地太少房屋提供予德文郡居民。

英國平均樓價最貴的10條街道（排名由低至高）

▲ 第10位：Tregunter Road，位於切爾西區，平均樓價1,551萬英鎊（約1.62億港元）

▲ 第9位：Manresa Road，位於切爾西區，平均樓價1,551.8萬英鎊（約1.62億港元）

▲ 第8位：Kensington Park Gardens，位於肯辛頓，平均樓價1,568.3萬英鎊（約1.64億港元）

▲ 第7位：Ilchester Place，位於肯辛頓，平均樓價1,630.4萬英鎊（約1.7億港元）

▲ 第6位：Knightsbridge，位於肯辛頓-切爾西區，平均樓價1,674.9萬英鎊（約1.75億港元）

▲ 第5位：Queen Anne’s Gate，位於Farnham，平均樓價1,756.3萬英鎊（約1.84億港元）

▲ 第4位：Chelsea Square，位於切爾西區，平均樓價1,880萬英鎊（約1.97億港元）

▲ 第3位：South Audley Street，位於西敏區，平均樓價2,285萬英鎊（約2.39億港元）

▲ 第2位：Phillimore Gardens，位於肯辛頓區，平均樓價2,518.8萬英鎊（約2.63億港元）

▲ 第1位：Tite Street，位於切爾西區，平均樓價2,890萬英鎊（約3.02億港元）

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英格蘭地區平均樓價按年上升9.8%，達28,8萬英鎊（約26.5萬元）。蘇格蘭地區平均樓價創新高，按年增加11.4%，達18.3萬英鎊（約194.3萬元）。威爾士亦上升12.1%，達20萬英鎊（約212.4萬元）。北愛爾蘭則上升10.7%，達15.9萬英鎊（約168.8萬元）。

除倫敦外，英國其他地區的房屋需求明顯增加。倫敦亦是全英國樓價升幅最緩和地區，全年僅得5.1%。

瀏覽全英最差的居住地區頭10位（排名由低至高）

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根據英國土地註冊處數據，獨立洋房與其他房屋類型相比，價格相對變得更為高昂。英格蘭與威爾士地區平均上升13.8%及15.3%，普通住宅單位升幅在相同地區只有分別5.1%及6.9%。

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責任編輯：吳漢培