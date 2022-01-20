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【教育局停課】全港中學最遲1月24日起停面授課 補習學校面授課堂停至下月7日

理財智慧 17:57 2022/01/20

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近日源頭不明的新冠肺炎個案持續增加，多家學校的學生也接連出現陽性或初步陽性檢測個案，教育局宣布，全港中學須於下周一（24日）或之前暫停面授課堂和所有校內活動，直至學校農曆新年假期；補習學校也須暫停所有級別的面授課堂至下月7日。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮


當局表示，近日疫情轉趨嚴峻，本港錄得多宗源頭不明的新型冠狀病毒陽性檢測個案，社區存在隱形傳播，學校也接連出現陽性或初步陽性檢測個案，師生須接受強制檢測甚至檢疫。經考慮多項因素後，當局作出暫停面授課堂的決定。

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【職場熱話】 打工仔做全職不滿人工低 秘撈網店賺外快收入更多 猶豫應否辭職專注網店，詳見【下一頁

由於現時為準備應屆香港中學文憑考試的關鍵時刻，局方容許中學在採取嚴謹防疫措施的情況下，安排中六學生回校進行最多半日的必要學習和評核活動。有關安排也適用於提供非本地課程學校的應屆公開考試考生級別，其他級別的校內考試和校園活動則應取消或延期。

局方指，在暫停面授課堂期間，學校會彈性運用不同模式教學，讓學生持續在家學習。校舍須維持開放，照顧因家中乏人看顧而須回校的學生。

【疫苗接種】兩新增疫苗接種中心1月26日投入服務 周四起接受預約，詳見【下一頁

教育局指，會密切留意並配合本港整體防疫抗疫措施的發展，進一步研究學校農曆新年假期後的上課安排，預計本月底前公布。同時呼籲仍未接種疫苗的教職員、家長和學生盡快接種。

林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推，詳見【下一頁

【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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記者：陳詠妍

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