【職場熱話】打工仔櫃桶被擅自打開 揭同事不問自取充電綫 嘆私隱被侵犯

人人都有私隱，即使是與朋友相處，更何況只是同事？近日就有網民在討論區發文指同事未經同意便擅自打開其枱櫃，對方的回應更是讓他感到莫名其妙，更表示日後定會鎖好櫃門才離開座位。

樓主經歷：

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有網民都認為「雖然不是偷竊，但也顯出他為人冇家教冇禮貌」、「沒有事先被告知生氣也是正常」。

亦有網民認為「只是借充電線而已，不是什麼貴重物品，不要太計較大方點」、「自己唔鎖好就走，不能怪責別人」。

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責任編輯：陸盈希