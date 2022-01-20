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【國壽2628】國壽與集團公司擬向財產險公司增資　合共涉資90億元人幣

股市 17:38 2022/01/20

分享：

國壽及集團公司擬向財產險公司增資，合共涉資90億元人幣。

國壽 （02628） 宣佈，國壽及中國人壽保險（集團）公司擬分別向財產險公司增資36億元（人民幣，下同）及54億元。

國壽與集團公司將按每股1元，分別認購財產險公司增發的36億股及54億股，涉及的增資金額分別為36億元及54億元。交易完成後，財產險公司的註冊資本將從188億元增至278億元，國壽和集團公司持有其已發行股本仍分別維持在40%和60%。

財產險公司為一間於2006年在北京註冊成立的股份有限公司。其經營範圍為：財產損失保險、責任保險、信用保險和保證保險、短期健康保險和意外傷害保險等。

國壽指交易旨在增加財產險公司的註冊資本，以滿足行業監管對財產險公司資本充足率的要求，以及財產險公司的業務發展需求。交易將有助於提升財產險公司的抗風險能力，更好地發展巨災保險、責任保險以及「三農」保險等戰略性業務，助推其積極落實並服務國家戰略。

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