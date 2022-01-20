【通貨膨脹】拜登支持聯儲局加息　以對抗通脹

美國總統拜登（Joe Biden）周三（19日）舉行上任一周年記者會，表示支持聯儲局（Fed）收緊貨幣政策，以對抗通脹。

拜登表示，疫情令全球物價急速上升。他讚揚聯儲局在過去一年半提供了出色的支援。拜登續指，鑑於近期通脹水平持續高企，正如聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）所指，重新調整貨幣政策是合適的。 拜登表示，尊重 聯儲局 的獨立性，但強調央行的任務是控制通脹。

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近幾個月來，拜登政府和美聯儲都受到民眾不滿，原因是通脹飆升以及肉類和二手車等多種商品的成本增加。據美國勞工部最新的通脹報告顯示，當地12月消費者物價指數（CPI）按年升7％，創自 1982年以來新高。

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責任編輯：黃苑筠