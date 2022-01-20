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【通貨膨脹】拜登支持聯儲局加息　以對抗通脹

環球政經 18:38 2022/01/20

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美國總統拜登（Joe Biden）周三（19日）舉行上任一周年記者會，表示支持聯儲局（Fed）收緊貨幣政策，以對抗通脹。

拜登表示，疫情令全球物價急速上升。他讚揚聯儲局在過去一年半提供了出色的支援。拜登續指，鑑於近期通脹水平持續高企，正如聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）所指，重新調整貨幣政策是合適的。拜登表示，尊重聯儲局的獨立性，但強調央行的任務是控制通脹。

同場加映：【溫股知新】短線回氣續上落 攻守兼備新操作

近幾個月來，拜登政府和美聯儲都受到民眾不滿，原因是通脹飆升以及肉類和二手車等多種商品的成本增加。據美國勞工部最新的通脹報告顯示，當地12月消費者物價指數（CPI）按年升7％，創自 1982年以來新高。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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貨幣政策 拜登 美國聯儲局 美國 通脹 CPI 鮑威爾

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