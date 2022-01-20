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約翰遜面臨下台危機 英國會不信任動議是甚麼？

環球政治 18:00 2022/01/20

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英媒爆出首相府派對門醜聞後，英國首相約翰遜公開道歉仍未能平息事件。有指多名保守黨國會議員已去信議會黨團，要求針對約翰遜發起不信任動議，約翰遜面臨下台危機。

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  • 約翰遜發生了甚麼事？

英媒近期有眾多報道指首相府前年曾違反防疫規定，在封城期間曾多次舉辦派對，其中兩場派對更是在英女王丈夫菲臘親王喪禮前一晚舉行。

約翰遜上周三（12日）現身國會發表聲明，為2020年5月於封城期間的首相府聚會作出道歉。英國政府高級官員格雷（Sue Gray）負責率領調查封城期間的首相府連串派對事件。

  • 甚麼是不信任動議（no confidence vote）？

英國政黨内如有一定比例的國會議員要求撤換黨魁，就可發起不信任動議進行投票表決。

保守黨需有15%的國會議員聯署支持才可發起不信任動議。以保守黨本身有360個議席計，相當於要有54名議員聯署提交「1922委員會」，才可發起不信任動議要求黨魁下台。

  • 「1922委員會」（ 1922 Committee）有幾重要？

英國保守黨的後座議員組成「1922委員會」，後座議員通常是黨內較低級別或新手議員。委員會每月會與黨魁開會，向其提供黨内最新意見。

據悉，「1922委員會」目前僅收到約30封聯署信，距離足以啟動程序仍有一段距離。

約翰遜：我不會辭職 黨友料發起不信任動議（第二版） 【下一頁】

  • 不信任動議程序如何運作？

「1922委員會」收信後隨即會觸發不信任動議，以不記名方式進行表決。如果保守黨内超過一半議員要求撤換黨魁，現任黨魁就必須下台。

保守黨内會投票選出新一任黨魁，黨魁被趕下台後不得再參選。

但如果要求撤換黨魁的票數不過半，黨内1年之內都不得再發起另一次不信任動議。

  • 保守黨現時發起不信任動議的機會高嗎？

約翰遜據報成功說服黨友等調查報告出爐，暫時未達啟動不信任動議門檻。英媒透露，保守黨内很多議員都正等待格雷的調查報告再作決定，調查結果預計將在下周出爐。

即使保守黨未能發起不信任動議，也並不代表約翰遜的下台危機解除。前任首相文翠珊（Theresa May）2018年12月面對不信任動議，要求換人的票數不過半。但她於翌年5月，仍被「1922委員會」要求辭職。

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責任編輯：鄭錦玲

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