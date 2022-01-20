【職場熱話】台女離職被刁難 半夜到店領2萬薪金 全硬幣支付惹公憤

不知各位打工仔公司是如何支付薪金呢？支票還是銀行轉帳？有台男在「Dcard 討論區」發文，指女友於飲料店離職後收取最後一期工資大概2萬多元台幣（約5720港元），其老闆竟然以全硬幣來支付工資。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】辭職前做好交接工作 舊同事仍持續發訊息拍片問工作 打工仔感無奈欲直接封鎖【下一頁】

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

大部份網民都認為老闆做法有問題，留言中甚至有人建議「直接供出店家名稱和地址，讓其他人去購買時全用1元硬幣」、「跟老闆說少了850元，讓他重新清算」。

有人則保持中立態度指「雖然老闆很明顯在刁難樓主女友，但她是否做了什麼得罪老闆？如果沒有，就是他不懂尊重人」。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希