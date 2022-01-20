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【異動股】中環控股急升兩成創新高　夥京東拓物流園業務

股樓投資 18:07 2022/01/20

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中環控股(01735) 公布，與京東集團（09618）附屬京東東方發展成立合資，通過招拍掛程取得物流園區地塊，擬聯合發展金融服務中心、智慧物流研發中心、物流總部孵化中心、雲商中心、雲倉中心、農村電商中心、冷鏈中心及孵化配套中心等。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

事實上，今次並非集團首次予大型科企合作。去年7月，集團宣布夥騰訊（00700）旗下騰訊雲展開數字生態合作。雙方合作打造農產品及健康產品的溯源平台。雙方亦會打造大數據示範應用平台、農業及健康宏觀分析模型、AI種植模型、農產品及健康產品質量安全分析模型。通過精準營銷、產品反饋優化、供應鏈管控等方式，幫助企業實現開源節流，支援當地產業發展。

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險 阿里巴巴錄五連跌

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 周兆邦

京東集團—SW（09618） 港股

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