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【大行點睇】美團急升一成　中信建投指其到店酒旅業務地位穩固

股樓投資 17:58 2022/01/20

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中信建投發研報指，抖音進軍到店酒旅，威脅有限難以撼動美團（03690）市場地位。市場擔憂抖音在到店酒旅領域與美團形成競爭關係，威脅到美團點評的護城河,該行認為這種影響非常有限，因為抖音面臨一系列問題短期難以解決。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

平台層面上，雖然抖音流量總規模大,但考慮到機會成本到店酒旅業務的實際可用流量有限,而且抖音作為娛樂平台社區,工具屬性難以得到加強。用户層面上,用户在抖音完成完整的交易難度較大，實際轉化率較低，評價體系與售後監管欠缺，影響用户體驗，甚至可能給美團反向引流。商户層面,目前商户入駐抖音的意願較低，超低價團購不可持續，未來商户留存面臨壓力。同時因缺乏團隊及自營產品，抖音對商户的掌控力弱，無法對美團產生沖擊。近期美團和快手（01024）亦達成戰略合作共同對抗抖音，考慮到美團強大的地推能力和商户鏈接,其龐大的本地生活生態也難被字節系統性替代，同時用户心智的逆轉亦非一朝一夕,預計抖音對美團本地生活業務影響將非常有限。該行按照分部估值法,外賣業務,到店酒旅業務及新業務分別給予129.9元,129.9元和48.9元估值,目標價308.64元,維持「買入」評級。

 

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險 阿里巴巴錄五連跌

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

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撰文 : 周兆邦

美團－W（03690） 港股
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