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【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　犯太歲4肖者要小心甚麼？（虎、蛇、猴、豬篇）

14:00 2022/01/23

分享：

農曆新年將至，去年香港疫情反覆不定，不少行業都受到挑戰。想必大家也會關心虎年運勢，哪個生肖旺錢財？哪個生肖易防小人？玄學顧問趙振鴻分析壬寅虎年各生肖運勢的好壞，分享化解方法。今次先為大家重點說一下各犯太歲生肖風的運勢，以及需要特別注意的月份，好讓大家早作準備，迎來順風順水的一年。

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四生肖犯小人　蛇、豬者易有嚴重口角

趙振鴻指，在壬寅虎年，虎、蛇、猴、豬四生肖同屬犯太歲。四肖之人皆犯小人，易有是非口角，當中蛇、豬兩者在感情上出現口角的情況更為明顯。

屬蛇人士注意：

  • 今年因「玉堂」星影響，已有伴侶的屬蛇人士感情易被第三者介入，彼此間易產生矛盾，甚至有機會分手
  • 在農曆十月之時， 情況最為嚴重，蛇人或需多加注意
  • 蛇人今年會有嚴重的破財之事，故應提高警惕，尤其購買投資產品時需更緊慎

屬豬人士注意：

  • 因今年破太歲，不利人際往來
  • 除了感情上因「卷舌」凶星，令戀人間出現口角情況增多，或致分手外，在職場上亦有不少口角發生
  • 建議全年多做事、少說話，少管閒事，以免講多錯多
  • 赤口當日，切忌穿著紅色，以免增旺口舌之火
  • 同時「劫煞」和「絞煞」會為屬豬者帶來麻煩與糾紛，甚至破財醫病
  • 幸有吉星「天德」帶來貴人緣、「福星」創造福氣和好運，屬豬人全年運勢亦不至於太差

為化解口角，趙建議蛇人可配戴牛形玉器，而豬人則可配戴兔形玉器。留意飾物形象需為該動物之全形，包括其身軀及四肢等，不可只是頭部，更不可過於卡通化。飾物應隨身攜帶，亦可放於銀包或手袋的暗格中，但外露出來的效果較佳。

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虎、猴金木交戰 同遇血光之災

屬虎及屬猴人士今年犯小人，是非口角必然避不了，但在健康方面，更值得兩肖者關注。

屬虎人士注意：

  • 因凶星「劍鋒」、「披頭」影響，虎人今年易被金屬所傷，且膝蓋以下容易有腳傷，或有交通意外
  • 屬於流動性工作、勞動力工作者工作要加倍小心，全年多穿白色衣著，可助化解凶險
  • 虎人可配戴馬形玉器，或於農曆7月期間主動捐血或洗牙應劫化解
  • 虎人因有「文昌」吉星相助，有利在職人士讀書進修，亦有助從事公關或市場營銷的人士提升名譽

生肖五行中，猴屬金，虎屬木，金木相克。在壬寅虎年，屬猴者因「金木交戰」，運勢自然大不如意：

  • 在「浮沉」凶星影響，加上猴人普遍較為性急，今年易傷及頭部
  • 尤其是因工作而需多走動的人士，於農曆2月更應加倍小人，宜放慢腳步，忌走路太急
  • 亦可戴雞形玉器，以作化解
    • 點擊圖片放大

本網以系列形式報道有關2022壬寅虎年，12生肖運勢、風水旺位布局及新年留意事項。其他專題報道可見【下頁】

【2022壬寅虎年】疫下廟宇開放有變　玄學家：正月內攝太歲

記者：殷凱怡

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