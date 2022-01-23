【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　犯太歲4肖者要小心甚麼？（虎、蛇、猴、豬篇）

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農曆新年將至，去年香港疫情反覆不定，不少行業都受到挑戰。想必大家也會關心虎年運勢，哪個生肖旺錢財？哪個生肖易防小人？玄學顧問趙振鴻分析壬寅虎年各生肖運勢的好壞，分享化解方法。今次先為大家重點說一下各犯太歲生肖風的運勢，以及需要特別注意的月份，好讓大家早作準備，迎來順風順水的一年。
四生肖犯小人 蛇、豬者易有嚴重口角
趙振鴻指，在壬寅虎年，虎、蛇、猴、豬四生肖同屬犯太歲。四肖之人皆犯小人，易有是非口角，當中蛇、豬兩者在感情上出現口角的情況更為明顯。
屬蛇人士注意：
屬豬人士注意：
為化解口角，趙建議蛇人可配戴牛形玉器，而豬人則可配戴兔形玉器。留意飾物形象需為該動物之全形，包括其身軀及四肢等，不可只是頭部，更不可過於卡通化。飾物應隨身攜帶，亦可放於銀包或手袋的暗格中，但外露出來的效果較佳。
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虎、猴金木交戰 同遇血光之災
屬虎及屬猴人士今年犯小人，是非口角必然避不了，但在健康方面，更值得兩肖者關注。
屬虎人士注意：
生肖五行中，猴屬金，虎屬木，金木相克。在壬寅虎年，屬猴者因「金木交戰」，運勢自然大不如意：
本網以系列形式報道有關2022壬寅虎年，12生肖運勢、風水旺位布局及新年留意事項。其他專題報道可見【下頁】
記者：殷凱怡
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