【華為新手機】華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港　 最平$7,988可入手（多圖）

華為（Huawei）今（20日）舉行香港網上發布會，宣布正式最新的P50系列正式攻港。華為在會上帶來三款手機，分別是P50 Pro、摺疊手機P50 Pocket及P50 Pocket Premium，售價7,988港元起，明（21日）正式發售。

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在會上率先登場的是被著名評測機構DxOMark評為超強攝力的P50 Pro，手機採用雙環鏡頭設計，包含4個鏡頭，分別是5,000萬像素原色攝像頭、1,300萬像素超廣角攝像頭、4,000萬像素黑白原色攝像頭、及6,400萬像素長焦攝像頭，配合自家XD Fusion Pro影像處理技術。其他規格方面， P50 Pro備6.6吋OLED屏幕、核心為S888 4G處理器，內置8GB RAM及256GB ROM，售價為7,988港元。

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另外，首次採用粉盒設計的折疊屏手機Huawei P50 Pocket，亦同時在香港登陸，售價為10,988港元。P50 Pocket採用了上下摺疊設計，內搭6.9吋主屏幕，外面則有1.04吋圓形小屏幕。用家可在外屏隨時查看短信，亦可以更換自己喜愛的桌布。

鏡頭方面，Huawei P50 Pocket採用3鏡頭設計，搭載4,000萬像素原色攝像頭、1,300萬像素超廣角攝像頭、3,200萬像素超光譜攝像頭。

華爲也藉此推出由國際設計大師Iris Van Herpen主理的P50 Pocket Premium（金色特別版），售價為12,988港元。

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唇膏耳機同步登場 售$1,999

除了手機產品，華為也在會上宣布「唇膏耳機」Huawei Freebuds Lipstick，也同步在香港市場推出。這款耳機以唇膏作外觀設計，採用半入耳式設計，但卻具有主動降躁功能，而且可以同時連接兩部設備，電池續航為22小時。售價為1,999港元。

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以上提及的產品均在明（21日）正式於華爲香港門市發售。另值得一提的是，用戶在購買P50 Pro或P50 Pocket後，都可在下周一（24日）起，經手機內的「我的華為」App，升級至HarmonyOS 2體驗版。

責任編輯：吳嘉雯

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