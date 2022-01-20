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【串流之戰】欲仿傚Netflix製作各地本土劇　Disney+成立新部門實踐「在地化」策略

環球政經 18:38 2022/01/20

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串流媒體Netflix去年製作熱門韓劇《魷魚遊戲》，劇中服飾、道具椪糖一時風靡全球，這種製作模式令到其他串流媒體都想效法。迪士尼於周三公布，成立一個國際內容創作中心，同時任命高層Rebecca Campbell作「領頭羊」，以擴展其串流媒體Disney+的在不同地區的原創內容。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

自2019年底推出Disney+以來，其業務迅速擴張，截至2021財年末已擁有1.79億用戶。該公司希望到2023年底，其服務能覆蓋160多個國家，比現在增加一倍以上。迪士尼行政總裁Bob Chapek則強調，公司目標到2024年，用戶總數將達到2.3億至2.6億。

惟外媒指出，儘管迪士尼在過去幾個月訂閱人數穩步增長，但增長已經放緩。此前，迪士尼發布第四季度財報顯示，其第四季營收185.34億美元，雖較去年同期相比增長26%，但低於市場預期的187.92億美元。此外，Disney+ 210萬的用戶增長量也低於市場預期。

【兼職筍工】消防處請合約新聞助理(美術設計)  負責消防處印製刊物的設計和美術稿件工作 時薪142元 【見下頁

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迪士尼的這個公告，顯示該公司將加大投資各地區的本地原創內容，同時反映出意欲仿傚Netflix的營銷策略。去年10月，迪士尼宣布了一系列亞太地區的影集，包括韓國女團BLACKPINK的紀錄片、韓劇《雪降花》、日劇《TOKYO MER～行動急診室～》等。當時迪士尼表示，計劃到2023年委託製作超過50部作品。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 陳楚琨

魷魚遊戲 串流 Disney 亞太 經濟 營收 媒體 Netflix 南韓

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