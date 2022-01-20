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【半導體】印度加入半導體大戰 將祭出100億美元獎勵 以吸引半導體企業進行投資

環球政經 17:22 2022/01/20

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根據報導，印度總理莫迪計畫進一步發展印度的本土半導體製造計畫，未來將提出約 102 億美元獎勵經費，希望吸引全球半導體後段製造廠商封裝測試企業到印度投資。

目前印度約 102 億美元獎勵經費在 2021 年 12 月 15 日獲得國會通過，2022 年元旦開放申請。補助的範圍除了興建工廠約一半補助費用，還將包括提供充足電力、建置清潔水源、更新物流設備以及發展高科技園區提供企業進駐等。從而逐步培養人才，建立印度半導體製造與設計實力。

【iM人物專訪】NFT價值何在？未來潛力又如何？【下一頁

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

據悉，這並非印度首次向外商半導體企業招手，過去印度也曾嘗試吸引半導體前段晶片製造商到印度設廠投資，但卻鮮有廠商展現興趣。這次印度改變方向，藉半導體製造後端的封裝測試領域下手，未來進入更複雜的半導體前段製造領域前，與全球半導體製造領導廠商多建立關係。

印度電子與資訊部長 Ashwini Vaishnaw 表示，截至目前反應非常好，所有大廠商及重要廠商都與印度合作夥伴談判，有許多企業願意直接到印度設立據點，並預計在2至3年內就會有幾家半導體工廠能夠進行生產，並且會一家顯示器工廠建置落成。Vaishnaw 也點名歡迎處理器龍頭英特爾到印度設立晶片生產基地。但英特爾回應沒有印度新計畫宣布。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

目前市場仍有其他看法，認為僅靠獎勵難在印度發展自給自足的半導體產業。目前亞洲半導體晶片製造基地主要分布於日本、台灣、南韓、新加坡、馬來西亞、中國。而印度的條件相對落後，因此土地、水源、電力與人才等優先發展事項必須再加強。另一方面，企業與印度當地的勞資關係，也是其中一個重要因素，因不久前台系蘋果 iPhone 代工大廠鴻海及緯創等企業，就因勞資問題一度暫停工廠產線。

【職場熱話】新工不似預期 打工仔只做5個月想辭職 卻憂成履歷表缺憾【下一頁

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記者：鄭日棱

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