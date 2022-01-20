黨友倒戈反助約翰遜 不信任動議未夠票啟動

英國首相約翰遜因封城期間舉行派對陷入下台危機，其所屬保守黨多名國會議員要求發起不信任動議，企圖迫宮。有英國國會議員估計，現時有約30名議員支持啟動不信任動議程序，距離足夠啟動程序人數仍有一段距離。約翰遜黨友韋克福特周三（19日）倒戈加入工黨，約翰遜指有助保守黨團結協助自己留職。

約翰遜：我不會辭職 黨友料發起不信任動議（第二版） 【下一頁】

英媒天空電視台（Sky News）報道，約翰遜（Boris Johnson）近日通過撤銷Plan B防疫計劃、下令改革英國廣播公司（BBC）等一些列政策，意圖挽回聲望，並向盟友表示準備好迎戰黨內反對派。

在此之際，韋克福特（ Christian Wakeford ）指因約翰遜已無法勝任首相，周三公開脫離保守黨並加入工黨。BBC報道指，韋克福特舉措令保守黨內部團結程度增加。保守黨國會議員珀西（Andrew Percy）透露，韋克福特令黨友反思目前情況，指更多保守黨人選擇等關於首相府派對調查報告完成後，才考慮向約翰遜施壓。

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天空電視台分析指，未來數日對約翰遜而言十分關鍵，其團隊希望周末不會再有具毀滅性消息出現。惟早期保守黨蘇格蘭領袖羅斯（Douglas Ross）早前表示，支持啟動不信任動議票數正在增加，愈來愈接近啟動數目。

報道引述部分國會議員估計，指啟動不信任動議需有54人去信，但負責啟動程序的1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）目前僅收到約30封，距離足以啟動程序仍有一段距離。

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責任編輯：李俊儀