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【有相睇】君傲灣兩房772萬沽　代理︰減價後屬全屋苑最平放盤　裝修簡潔企理

股樓投資 17:19 2022/01/20

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市場再錄減價成交，有單位在減價後成為全屋苑最平放盤終獲接手。美聯物業林振聲表示，君傲灣「最平」放盤單位獲承接，獲睇樓多時同區客承接，成交價772萬，減價3.3%。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

上述成交單位為君傲灣2座低層D室，實用面積436方呎，屬2房間隔，布局企理，景觀開揚，擁簡潔裝修，據悉，單位原叫價798萬，因應市況減價26萬，屬屋苑「最平」放盤，吸引同區客承接自用，折合實用呎價約17,706元。

據了解，原業主於2010年2月以255萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利517萬，升值約203%。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 將軍澳 君傲灣 美聯物業

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