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【電子支付】黑客無處不在？　FBI警告QR code付費或被盜取金錢

科技 11:00 2022/01/21

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都市人為追求方便快捷，發展多種支付模式，除了傳統的紙幣和信用卡付款外，現在甚至會使用二維碼（QR code）付款。不過美國聯邦調查局（FBI）近日警告，愈來愈多網絡犯罪分子瞄準餐廳和企業轉用電子支付，試圖通過QR code獲取用戶的個人財務信息。

【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失

據外媒《CNN》引述FBI指，現時有黑客正張貼欺詐性QR code於停車場內，待車主試圖使用這些QR code支付泊車費，假的QR code將引導用戶到訪惡意網站，並竊取他們的數據或劫持付款。

FBI表示，市民應仔細檢查QR code所引導他們到訪的網站，另外更建議用戶下載應用程式時，應優先考慮透過應用程式商店下載，而不要透過QR code來下載任何應用程式。

事實上，透過網絡攻擊和電子支付盜取金錢，已是新冠疫情下黑客最常用的犯罪手法之一。早於2020年3月，意大利和西班牙已出現有黑客，透過偽冒提供新冠疫情最新消息的應用程式，以盜取該國家用戶的金錢和個人資料。

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