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【Apple】蘋果美國教育商店改版　新用戶需完成驗證方可享優惠價

商業 17:42 2022/01/20

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美國蘋果教育商店現已完成改版，新用戶今後需要通過Unidays學生或教職工教育狀態驗證才能購買相關產品，針對學生和教育工作者，蘋果公司通常提供9折的優惠。（法新社圖片）

美國蘋果教育商店現已完成改版，新用戶今後需要通過Unidays學生或教職工教育狀態驗證才能購買相關產品，針對學生和教育工作者，蘋果公司通常提供9折的優惠。

【新年利是】麥當勞派1000元「抗疫利是」　1萬名員工有份

據悉，此前蘋果僅對使用教育優惠的消費者抽查教育優惠身份，而如今則需通過UNiDAYS驗證。UNiDAYS是一個專門通過確認教育客戶的入學情況的網站，為他們提供產品和服務的折扣優惠。

蘋果中國同實施驗證

此前，蘋果曾在印度和英國等地的教育商店實施相同的做法。此次改版涉及美國、英國和法國在內的國家，新客戶現在必須通過UNiDAYS服務確認其現狀是否適用於教育優惠。

另外，蘋果中國的教育商店也已支持通過UNiDAYS驗證學生身份。也就是說，學生、教師和其他教育工作者現在需要在訂購前驗證其在職狀態，避免畢業生或離職員工混入其中。

香港方面仍未知會否緊隨其後，按照官網，在香港使用教育優惠時，合資格的購買人在Apple Store個人教育商店購買時，Apple可能會單獨傳送電子郵件，要求顧客提供相關的學生/教職員身份證明文件的副本，以驗證訂單。

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責任編輯：李智美

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