【孫子市法】恒指狂升832點 再升水位有幾多?
iMTV＋ 19:30 2022/01/20
其他股評時段:
0:10 大市恒指
0:45 內地LPR雙降
6:10 美國加息因素
7:20 聯儲局加息6次?
10:00 中美角力
13:25 內房股
16:45 新經濟股
17:00 美團 騰訊 阿里 快手
21:00 瑞聲
22:35 平保 中人壽
23:50 Q&A
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 孫子市法
最新專欄文章 更多
2022/01/13
2022/01/06
2021/12/30
2021/12/23
2021/12/16