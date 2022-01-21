【iMoney GIFTaway】送Venchi虎迎新春錦簇巧克力方形雙層禮盒乙盒（價值$688）

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虎年將至，大家準備好新年賀禮未呢？始創於1878年的意大利巧克力品牌 Venchi 特別為佳節呈獻一系列節日禮盒迎接新春好運！Venchi 限量版新春禮盒用上鮮豔奪目的紅色及閃亮金色，內含多款全新系列及品牌標誌性的巧克力。禮盒設計特意加入虎年生肖元素，金黃花叢中映托出福虎的剪影，寓意新一年好運源源不絕，將祝福傳遞給至親。想知更多詳情？即睇 https://bit.ly/3y6QSPZ

今期【iMoney GIFTaway】為大家送上【Venchi虎迎新春錦簇巧克力方形雙層禮盒】同賀佳節。禮盒以鮮豔奪目的紅、金配色打造而成，內含焦糖軟心巧克力及榛子蓉等口味Chocoviar 巧克力，底層佈滿紅色及金色巧克力球，集視覺、味覺享受於一身，其細膩幼滑的口感更將意大利巧克力工匠的精緻手藝展現得淋漓盡致。

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截止日期﹕2022年1月26日（下午2時正）

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