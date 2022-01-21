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【iMoney GIFTaway】送Venchi虎迎新春錦簇巧克力方形雙層禮盒乙盒（價值$688）

理財智慧 21:03 2022/01/21

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名額38

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虎年將至，大家準備好新年賀禮未呢？始創於1878年的意大利巧克力品牌 Venchi 特別為佳節呈獻一系列節日禮盒迎接新春好運！Venchi 限量版新春禮盒用上鮮豔奪目的紅色及閃亮金色，內含多款全新系列及品牌標誌性的巧克力。禮盒設計特意加入虎年生肖元素，金黃花叢中映托出福虎的剪影，寓意新一年好運源源不絕，將祝福傳遞給至親。想知更多詳情？即睇 https://bit.ly/3y6QSPZ

 

今期iMoney GIFTaway】為大家送上【Venchi虎迎新春錦簇巧克力方形雙層禮盒】同賀佳節。禮盒以鮮豔奪目的紅、金配色打造而成，內含焦糖軟心巧克力及榛子蓉等口味Chocoviar 巧克力，底層佈滿紅色及金色巧克力球，集視覺、味覺享受於一身，其細膩幼滑的口感更將意大利巧克力工匠的精緻手藝展現得淋漓盡致。

 

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

 

1) Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) 相關遊戲帖子Comment Tag 2位朋友；

3) Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3GNCm2P 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2022126日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品需於指定時間內親臨ifc mall分店領取，逾期換領恕不受理。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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