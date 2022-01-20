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【消費物價】本港12月份通脹率上升2.4%　主要因外賣費和電費升幅擴大所致

理財智慧 17:38 2022/01/20

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政府統計處今日（20日）公布，去年12月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.4%，較2021年11月份上升1.8%相應升幅為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在12月份的基本通脹率為1.4%，亦較11月份的1.2%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用和電力費用升幅擴大所致。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在12月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升54.2%）、衣履（上升8.7%）、交通（上升4.1%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、耐用物品（上升2.1%）、基本食品（上升1.9%）、雜項服務（上升1.0%）和煙酒（上升0.6%）。

另一方面，綜合消費物價指數在12月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌1.1%）和住屋（下跌0.5%）。＇

【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師 時薪439元 入職要咩條件？ 【見下頁

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政府發言人表示，去年12月份基本消費物價通脹率升至1.4%。因去年同期出現第四波本地疫情，導致外出用膳及外賣費用的按年升幅比較基數較低而擴大。能源相關項目價格的升幅進一步加快，個別主要消費物價指數組成項目（例如衣履和交通）的價格升幅亦較為顯著。不過，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然溫和。2021年全年合計，基本消費物價通脹率平均為0.6%。

展望將來，由於環球通脹高企和物流因疫情而受到干擾，外圍價格壓力或會進一步增加。然而，由於本地新一波疫情對部分與消費相關活動造成影響及本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 陳楚琨

紓困措施 外賣 疫情 電力 電費 經濟 指數 綜合消費物價指數 政府統計處 香港

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