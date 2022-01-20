【公屋裝修】 80後孝順仔為讓母安享晚年 花29萬裝修350呎超殘公屋 1房變2房方便探望 舊式設計管道淤塞最大難題

政府在早年推出了租者置其屋計劃，因此有不少港人也會把自住公屋購入變成自己的物業，把其當作畢生的安樂蝸，然而單位在居住多年後也會變得日久失修，因此不少人也會花一筆錢去裝修一番，使單位改頭換面。是次要介紹的單位位於屯門的良景邨，其面積為350呎，裝修費用為約29萬，裝修時間為約4-5個月，全屋走簡約風格。

由於戶主母親在單位經已居住了多年，內部的裝修經已變得非常破舊，因此80後的兒子決定花數十萬，把單位好好裝修一番，以便母親安享晚年。單位的原則屬於長形，有梗廚、梗廁及一間房間，雖然單位多數只有戶主母親居住，但業主希望到單位探望母親不回家時能有休息的地方，因此要求設計師改成2房的間隔，另外，戶主也要求屋內需要有足夠的儲物空間及採光度。

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為了配合戶主要求，設計師在長形的客廳中打造了一排原木紋色配白色的多功能組合櫃，當中有一大型白色落地衣櫃、電視儲物櫃及一木條子大型鞋櫃，使全屋的收納空間大大增加。此外，設計師利用了長形客廳的空間去分隔出多一間房間，但因為單位只有一邊有窗，若房間使用磚牆去作劃分，會使客廳的採光度大減，變成「黑廳」，因此主人房採用了大玻璃趟門使陽光能透出客廳增加採光度，而設計師也貼心地在門後安裝了升降窗幕增加私隱度。

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設計師也坦言在裝修單位時遇上了不少的困難。單位屬舊式公屋，是兩戶共用去水位的，然而在水喉工程進行時發現舊有管道出現了嚴重淤塞，使洗手盤不能使用，因此在裝修時需為單位新造一條獨立去水管以解決問題。另外，為了擴大廁所、廚房的空間，設計師把廁所單位擴大了一呎空間及把廚房改做半開放式設計，並把原來雪櫃位置改到靠廳位置以增加廚房、廁所的使用空間。

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在裝修設計上，為了增加儲物量，設計師在入門口位擺放了一原木紋色配白色的落地儲物櫃，當中下格儲物櫃更能擺放一張摺飯桌，而這儲物櫃不但增加收納，更把靠走廊牆壁位置的一排通風窗遮蓋，以「搣甩」公屋風格，而2間的房間也造了地台床，以方便戶主收納衣物。

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為了節省空間，設計師在廁所用了趟門的設計，而整個廁所屬長形，除了有一鏡櫃連洗手台下櫃外，也有一企缸沐浴的位置；另外，廚房做了一白色的L型上下排廚櫃並配上了仿雲石磚，以使廚房更有現代、時尚的感覺，但由於廚房有一個小陽台用作放洗衣機之用，因此可走動空間並不多。

費用： 清拆工程 約2萬

泥水工程 約7萬

油漆 約2.8萬

訂造傢俬 約9萬

水電工程 約5萬

鋁鋼及玻璃工程 約2萬

其他 約1萬 合共：約29萬

圖片由 萬晉裝飾 提供

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責任編輯：關海儀