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【職場熱話】 打工仔到細公司任導師 入職後行政宣傳一腳踢 呻「只望做公司一個齒輪 」

理財智慧 17:48 2022/01/20

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在選工的時候，不知道大家會喜歡到細公司工作還是到大公司工作呢？ 近日有網民在網上討論區「連登」發文指，自己一向在職場上並不是想做甚麼大人物，只希望成為公司的一個齒輪，然而現時的工作卻超乎了她的預期，使她感到十分忙碌和有壓力。

樓主指，自己現時在一間細公司擔任導師工作，原本她以為自己的職責只是需要準備教材及教書，然而她入職後卻發現自己除了需做份內事外，更需做面試、行政、銷售、宣傳及統籌的工作，使她感到十分忙碌及大壓力，現時她只慶幸一星期還能有一天可以做自己喜歡的事，最後樓主勸勉若只希望做齒輪便不要入職細公司。

【職場熱話】 打工仔上班大塞車遲到   被上司責罵何不轉乘其他交通工具   大感委屈吐苦水 下一頁

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「辭職再找另一份工作吧，我也是由細公司轉到大公司。」，「 做細公司很煩的，錢只有少少但卻事多多。」，也有人指，「我反而喜歡細公司，工作有彈性而且升職更快。」。

【延伸閱讀】【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師 時薪439元 入職要咩條件？ 【下一頁

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另有網民指，「 細公司很多時候只是用來作升職及加人工的跳板，因為多數大公司的福利也較完善和相對穩定。」。

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責任編輯：關海儀

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