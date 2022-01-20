【老牌英資】怡和據報研究出售肯德基及必勝客港澳營運商、紛美包裝持股　正與顧問初步磋商

▲ 【老牌英資】怡和據報擬售肯德基及必勝客港澳營運商 正與顧問初步磋商

外電引述消息指，新加坡上市的老牌英資怡和控股（Jardine Matheson & Co.）（星﹕J36，英﹕JARB）考慮出售怡和飲食集團（Jardine Restaurant Group）及紛美包裝 （00468） 。

怡和飲食集團在港擁逾205間店

怡和飲食集團是肯德基及必勝客在香港、澳門、台灣及越南持有特許經營權的全資子公司。外電引述知情人士透露， 怡和洋行已與顧問就交易進行初步討論，惟集團最終仍有可能選擇保留怡和飲食集團的業務。怡和飲食集團則未有回應報導。

怡和飲食集團在香港、澳門、台灣、越南及緬甸合共經營超過900間餐廳，員工人數逾2.7萬人。單是在本港，已有逾205間店舖。截至去年底止的6個月，怡和飲食集團為怡和洋行貢獻1800萬美元利潤，折合約1.4億港元。

怡和系目前也經牛奶國際（星：D01，英：DFIB）與香港商人伍偉國家族，合資經營「美心食品」，各持有一半股份。

就紛美包裝的持股進行策略性檢討

另外，外電報導指在港上市、在內地專門向乳製品及非碳酸軟飲料生產商提供無菌包裝的紛美包裝，亦是怡和控股可能出售的對象。報導指怡和正與摩通就紛美包裝的持股進行策略性檢討。除出售外，其他選項還包括更廣泛的策略性合作，以提升促進原材料採購等領域的協同效應。不過，與出售怡和飲食集團一樣，有關考慮仍處於初步階段，交易最終未必成事。

怡和控股是紛美包裝的大股東，持股28.22%。紛美包裝周四即市最多曾升6.4%，收市升窄收窄至2.5%，收報2.9元。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】

相關文章﹕

【美心股東】牛奶國際：美心集團尚未扭虧 上半年虧損2億元

【老牌英資】怡和大重組 兩公司市值共逾6000億元