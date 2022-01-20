【Omicron變種】研究指打mRNA第3針仍感染 削重症死亡風險

新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球，各國加快為民眾接種新冠疫苗第3針，加強疫苗保護效用。南非最新有研究發現，已接種mRNA疫苗的旅客仍確診感染Omicron變種，但症狀相對輕微，證明第3針能削減重症及死亡風險。

世衛：無證據要兒童青少年打第3針 應保護脆弱群體 【下一頁】

南非開普敦大學及斯坦林布什大學研究人員周二（18日）在國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表研究，指7名德國已接種輝瑞（Pfizer）第3針的遊客，年齡介乎25至39歲之間，在11月下旬及12月初在開普頓確診感染Omicron。他們只出現輕微至中度感染症狀，反映接種第3針後，有效抵禦重症、死亡及住院風險。

輝瑞研究指出 Paxlovid有效對抗Omicron 【下一頁】

研究亦指，Omicron有能力逃離第3針所產生的保護效用，因此強調民眾接種疫苗的同時，亦要保持社交距離及佩戴口罩。研究人員指，7名德國患者為探討mRNA第3針對Omicron突破感染提供獨特研究機會。

此外，以色列早前有初步研究數據指，已接種輝瑞（Pfizer）第4針的154名醫護人員當中，雖然抗體有所增加，但抗體水平仍未足預防感染Omicron變種。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明