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【恒大3333】恒大境外債權人考慮強制執行措施　恒大：12月至今交樓5000房

股市 16:24 2022/01/20

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【恒大3333】恒大境外債權人考慮強制執行措施　恒大：12月至今交樓5000房

中國恒大 （03333） 債務危機未解除，外電報道，有恒大境外債券持有人經投行聲明，批評恒大自從境外債務違約後，從未與境外債券持有人展開實質性討論，制定可行的重組計劃，並稱無可奈何之下，正慎重考慮強制執行措施。

報道指，該批恒大境外債券持有人已委託律師行Kirkland & Ellis、投行Moelis & Company代表。參考以往報道，該兩家律師樓和投行去年已代表部分恒大境外債券持有人，與恒大周旋。

在最新聲明中，該批債券持有人要求恒大立即與其溝通，完全透明地提供集團財務狀況和負債訊息，並避免在未與持有人特別團體協商的情況下進行任何進一步資產處置。

恒大：全國項目復工率91.7%　12月至今交樓5000戶

另一方面，恒大在微信公眾號繼續僅交代交房復工情況，公司聲稱，最新全國項目復工率已達91.7%，復工人數8.9萬人，第四季度累計交樓超過5.3萬套，其中恒大珠三角公司2020年12月底以來在佛山、河源、肇慶、清遠、陽江、韶關、潮州等城市的19個項目陸續批量交付。

恒大續指，目前恒大珠三角公司63個在建項目已全面復工復產，在12月底至今有19個項目超過5,000戶房屋已完成交付。

恒大今日股價受惠於行業氣氛轉好，全日升5%，收報1.8元，成交2.4億元。

摩通：內房現多個放鬆跡象、內房股短線將大幅反彈 看好6隻內房及物管股，可見【下一頁】

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 中國恒大（03333）

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