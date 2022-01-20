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【香港經濟】去年本港GDP經濟增長 大行最牛睇升6.7%

16:23 2022/01/20

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下周五港府公布去年GDP初步預估，市料升幅介乎6%到6.7%。

港府將於下周五（1月28日）公布去年第4季及全年本地生產總值（GDP）的預估數字，綜合近期已修正對本港GDP預測的多間機構，花旗料去年本港GDP全年升6.6%，最樂觀是滙豐（HSBC）及大華銀行，齊料去年GDP升6.7%；至於特首林鄭月娥及財政司司長陳茂波曾多次露口風，指去年升6.4%。國際貨幣基金組織（IMF）及大新 （02356） 也料去年GDP升6.4%。

相反，最保守是上商研究部主管林俊泓，料本港GDP去年只升6%；大摩亦料只升6.3%，稍低於政府的預期目標。另外，信銀國際首席經濟師卓亮則料升6.5%。

至於單以去年第4季來看，同樣，以上商最悲觀，估末季本港GDP僅升3.5%，大摩料升4.6%，大新高級經濟師溫嘉煒料升4.7%，大華銀行最進取，料升5.8%。

港12月失業率降至3.9%【下一頁

展望今年的經濟前景，專家估計全年本港GDP的增幅依次為：大新料顯著收窄至僅升2.1%；美銀證券料升2.2%；大摩及上商齊料升2.5%；信銀國際料升2.8%；IMF、惠譽、大華及滙豐皆料約升3%；瑞銀早前料升3.3%；花旗更達3.8%。不過，第5波疫情襲港後，暫未悉瑞銀及花旗有否調低2022年本港全年的經濟預測。

此外，若予以細分，大行預測今年本港GDP各季度的表現，大摩料首季僅升1.2%，次季回升2.6%，第3季再升3%。同樣，大新亦料今年按季升幅先低後高，以首季僅微升0.2%最差，次季升1.8%，第3季升2.8%，第4季再錄得3.4%漲幅。

放眼較長線，專家對2023年本港GDP的全年預測呈大分歧，大新料增長速度大幅放緩，料僅升1.8%，上商卻大膽預估錄得2.9%升幅。

去年本港經濟重現增長，扭轉對上兩年連續兩年衰退，但今年受基數效應、疫情、通關、以至會否再派消費券等4大變數，令名家對2022年全年的經濟預估差距甚大，增長料介乎2.1%到3.8%。去年財爺派總額300億元電子消費券，對經濟有0.7個百分點的提振貢獻。

ACCA陳婉真：支持再派消費券【下一頁

華僑銀行經濟師謝楝銘認為，內地頻現Omicron病例，在動態清零下，接近90%的疫苗接種率，依然無法阻止疫情，唯有更多限制人口的移動政策，將對經濟帶來短期衝擊。

謝棟銘又說，港府再採一系列措施以遏制 變種病毒的傳播，從而推進清零政策，嚴格的社交距離和飛行禁令，已延長至農歷新年後，將繼續打擊需求和商業信心。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 大新銀行（02356） 新冠肺炎疫情 電子消費券 陳茂波 花旗銀行 GDP 香港 宏觀分析

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