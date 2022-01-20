【職場熱話】辭職竟需2個月通知期 打工仔努力工作不敢鬆懈 對上司給予負評感氣憤

相信每個人也曾試過辭職，不知道你們有沒有試過因此而得到公司很差的評價呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己辭職的通知期經已比別人長很多，而在期間他也努力工作不敢鬆懈，可是其上司還是得寸進尺，更做了一件事使他感到生氣兼意外。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「既然辭職也預了公司不會給你好的評價，不要太在意。」，「 評價又不用給下一間公司看，不用管。」，也有人指，「都已經辭了職，為什麼還要給評分？」。

另有網民指，「其實有很多人也是自己寫完那封推薦信，然後再交給上司簽名，很少有上司會親自寫。」。

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責任編輯：關海儀