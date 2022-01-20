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【異動股】 瑞聲科技發盈警 美銀證券料上半年毛利率仍受壓 股價插逾一成

股樓投資 16:15 2022/01/20

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瑞聲科技（02018）昨晚（19日）發盈警，指受供應鏈影響，經營成本上漲，預期去年度純利按年減少約12至16%，股價今日（20日）曾重挫近15%，低見27.5元，連跌6個交易日，創2013年1月以來低位，收報27.95元，仍跌12.7%，成交額15.9億元。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

瑞聲預計2021年底止年度收入略增，但純利預計減少約12%至16%，主要由於年內沒有類似2020年度的特殊匯兌收益，以及2021年度政府補貼減少。單看2021年止第四季度，純利預計大幅減少約71%至79%，公司解釋，除上述兩個不利因素外，季內亦受到國內及海外市場競爭激烈的不利影響，導致整體毛利率下降，尤其是光學業務，由於平均單價和產能效率較低，以致第四季度利潤率較弱。

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險【見下頁

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績後遭美銀證券下調目標價，並重申對瑞聲「跑輸大市」投資評級。該行認為，瑞聲料去年收入僅輕微增長，相信是受到市場疲弱、營運成本上升及毛利率走弱拖累，並指上述外部因素可能會在今年上半年持續影響集團，因此下調對其目標價由31.5元降至28元，相當於預測今年市盈率18倍，以反映公司去年第四季業績指引，並下調對其今明兩年盈利預測16%至24%，反映毛利率及智能手機趨勢疲弱。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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記者：郭秀慧

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經濟 盈警 異動股 純利 瑞聲科技（02018）

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