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【大行報告】美銀證券：Tesla美國電動車市佔率將暴跌

股市 16:14 2022/01/20

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【大行報告】美銀證券：Tesla美國電動車市佔率將暴跌

特斯拉Tesla（美：TSLA）下周三發布第四季業績，在月初公布上季創紀錄的銷售後，美銀證券最新發表報告，卻認為Tesla在2024年，於美國的市場份額將由69%劇減至19%。

美銀證券在報告中表示，2022年將有許多初創電動車企推出或升級新產品，現有傳統汽車製造商也開始了電動車產品的發布攻勢，料到2024年，Tesla在美國的市佔率將低於傳統車企，預計通用汽車（美：GM ）及福特（美：F）在美國電動車市場的佔有率最最大的。

該行預計，到2022年，美國電動車銷量將達到100萬輛，總市場佔有率達6%，2023年提升至11%，2024年提升至16%。Tesla在亞洲市場已經遭遇較激烈的競爭，預計美國市場也會面臨同樣情況，美國傳統車企及電動車新勢力，會讓消費者有更多選擇權，而非像10多年前一樣，除Tesla基本沒有其他選擇。

Tesla下周將公布業績，市場料聚焦公司對Cybertruck投產時間的更新，新工廠增產時間，造車供應鏈面臨的問題，替代能源業務，中國銷售情況等。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關文章：【大行報告】瑞信：比亞迪料向Tesla供應電池

【TSLA】馬斯克遭Tesla股東要求歸還130億美元

【TSLA】Tesla傳延後Cybertruck投產時間至2023年初

編輯：區嘉俊

美股 通用汽車（General Motors，美：GM） 福特（Ford；美：F） 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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