【職場熱話】 打工仔做全職不滿人工低 秘撈網店賺外快收入更多 猶豫應否辭職專注網店

不少人在有一份全職工作的同時也會建立自己的網店，以求賺取外快或發展興趣。近日有網民在FB專頁「奴工處」發文指，自己本有一份全職另加一間網店，然而全職的收入並不多，而網店在日益發展下，其收入比全職更多，於是樓主向網民詢問該辭職專注做網店好，還是找另一份全職再把網店的收入當外快才好。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】新工不似預期 打工仔只做5個月想辭職 卻憂成履歷表缺憾 【下一頁】

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 只要是正當賺錢途徑，你想做網店還是全職工作也可以，你自己考慮吧！」，「 你可以長工跟網店同時做，反正你也能應付。」，也有人指，「 找另一份工作吧，因為網店的收入不一定會長期賺，而找一份舒服的工作便可以長做，更保證有兩筆收入。」。

另有網民指，「 當然是要有一份長工，穩穩陣陣，能確保有穩定的收入來源，而外快的話，能賺多少便多少吧！」。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀