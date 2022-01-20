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美聯儲加息如箭在弦　人行減息宜早不宜遲

宏觀解讀 16:05 2022/01/20

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美債息愈升愈急，2年期債息突破1%，10年期債息一度衝高至1.9%。美國通脹壓力加劇，聯儲局鷹派盡現，現時利率市場反映聯儲局將會在本年加息4次，投資者甚至開始討論3月加息半厘的可能性。同時，聯儲局亦可能開始削減資產負債表規模，意味將減持手上持有的美債，導致美債息全面抽升。然而，美元未能更進一步，在95水平以上整固。筆者認為，投資者預計美聯儲轉鷹後，其他主要央行將陸續調整貨幣政策立場，或限制美元的上升勢頭，其中日本央行已經改變通脹風險偏向下行的評估，因此，美元能否進一步攀升，將視乎其他央行的取態。

另一邊廂，中國正式進入減息周期，自12月人行下調1年期貸款市場報價利率（LPR）5個基點，1月份再減10個基點至3.7%。值得留意的是，5年期LPR亦在2020年4月後首度下調5個基點。儘管下調幅度較少，但政策轉向意義非常重要。5年期LPR為中長期貸款利率指標，與房貸利率關聯性較高，減息意味中國當局略為放鬆房地產市場調控的措施，並從整頓行業、收緊監管的政策方向，轉變至穩字當頭、刺激經濟優先。而美聯儲即將在3月份很可能展開加息周期，將縮減人行寬鬆的空間，因此人行或在短期內再次出手減息降準，以達到穩增長的效果。

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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