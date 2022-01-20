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【有相睇】賣樓後轉租樓　臨近歲晚搵平盤　略低市價租荃景花園三房則王

股樓投資 16:17 2022/01/20

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臨近歲晚，不少業主開始減價，尤其是租盤，以免單位繼續丟空。美聯物業鍾家豪說，荃景花園9座中層A室，實用面積577平方呎，三房套間隔，屬屋苑則王開則，月租原叫價1.5萬元，雙方議價後終以1.45萬元成交，實用呎租約25.1元，較市價平約2%。 

鍾家豪說，租戶原為同區業主，早前售出自住的荃景圍細單位，熟悉荃景花園的居住環境及設施，故決定先租住物業，日後再考慮是否入市。從代理提供的單位相片可見，單位外望開揚山景，內籠裝修企理，可即租即住。 

    點擊圖片放大
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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

資料顯示，業主於2005年3月以225萬元購入上述物業，以月租1.45萬元計，租金回報高約7.7厘。  

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃景花園 美聯物業

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