【網絡安全】QR Code成新興網絡犯罪模式 FBI警告：不要貪方便亂掃

隨著科技進步， QR Code 已經相當之普及，而在疫情影響下，世界各地都有國家推出出入公共場所以及食肆商店要掃瞄QR Code的規定，不過根據美國 FBI 最新的公告指出，現在有許多網路犯罪份子會篡改 QR Code 所導向的連結，將 QR Code 所連結的網站重新定向到會竊取用戶個資的惡意網站，偷走用戶的帳戶登錄資訊，或是財物訊息等。

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QR Code 是可以讓使用者利用手機鏡頭掃瞄、讀取，讓用戶可以迅速地進入想要的網站、下載 App 頁面，或是作為支付之用。而企業亦可以合法地利用 QR Code 來達到非接觸式的支付或資訊提供體驗，因此在新冠肺炎疫情爆發後，QR Code 被更頻繁地利用。

只不過 FBI 現在發現，在QR Code愈來愈普查同時，也有許多網路犯罪份子正在利用這項技術，篡改 QR Code 的連結，讓不知情的使用者在掃描 QR Code 後，被導向惡意網站當中。不僅於此，FBI 也發現，被篡改過的 QR Code 還有可能嵌入惡意軟體，讓有心人士可以掌握受害者行動裝置的位置，以及他們的財務資訊。

對此，FBI 也建議使用者，每次在掃描 QR Code 後，都應該要留意所導向的網站 URL 位址看起來是否是真的，惡意的網站位址通常看起來與真實的網站位址相像，駭客通常會透過錯誤拼寫網址，或是讓位址的字母更改位置來混淆視聽。如果在掃完 QR Code 後被要求要登入個人資訊，尤其是銀行帳戶等財務資訊等，都應該要更加小心謹慎。

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同時，FBI 也建議使用者，不要貪方便胡亂透過掃描 QR Code 的方式來導向下載頁面，最安全的做法還是應該直接利用手機應用程式商店（App Store、Google Play 商店）來搜尋該應用程式下載。

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記者：鄭日棱