【新年利是】麥當勞派1000元「抗疫利是」　1萬名員工有份

▲ 香港麥當勞宣布，在農曆年前向接近1萬名員工派發港幣1000元抗疫利是。（麥當勞提供圖片）

香港麥當勞宣布，在農曆年前向接近1萬名員工派發港幣1000元抗疫利是，以支持員工的付出。

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香港麥當勞指，縱然本港持續受疫情影響，晚市堂食再度暫停，然而全港超過245間麥當勞餐廳的前線及後勤員工依然嚴守抗疫，緊守崗位每天服務逾百萬名顧客。為了支持員工，將會在農曆年前向接近1萬名員工，每人派發港幣1000元抗疫利是。

同時，麥當勞餐廳的經理組別同事更提早加薪，由過往在4月提前至1月加薪。同時，前線時薪員工的薪金亦會因應工作表現及市場環境調整。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「現今麥當勞App已有逾300萬名註冊用戶，去年榮膺全港下載量榜首的餐飲業App。麥炸雞的推出亦大受歡迎，在過去一年我們已經售賣超過2,800萬件。因此我們於今年特別向每名員工派發一千元抗疫利是歡度新年，以麥麥支持團隊。」

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責任編輯：葉泳珊