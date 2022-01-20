  • 19°C
香港時間 : 2022120日 (四) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新年利是】麥當勞派1000元「抗疫利是」　1萬名員工有份

商業 15:59 2022/01/20

分享：

香港麥當勞宣布，在農曆年前向接近1萬名員工派發港幣1000元抗疫利是。（麥當勞提供圖片）

香港麥當勞宣布，在農曆年前向接近1萬名員工派發港幣1000元抗疫利是，以支持員工的付出。

【第五波疫情】港府禁晚市堂食　外賣餐廳1月按年月賺逾50%

香港麥當勞指，縱然本港持續受疫情影響，晚市堂食再度暫停，然而全港超過245間麥當勞餐廳的前線及後勤員工依然嚴守抗疫，緊守崗位每天服務逾百萬名顧客。為了支持員工，將會在農曆年前向接近1萬名員工，每人派發港幣1000元抗疫利是。

同時，麥當勞餐廳的經理組別同事更提早加薪，由過往在4月提前至1月加薪。同時，前線時薪員工的薪金亦會因應工作表現及市場環境調整。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「現今麥當勞App已有逾300萬名註冊用戶，去年榮膺全港下載量榜首的餐飲業App。麥炸雞的推出亦大受歡迎，在過去一年我們已經售賣超過2,800萬件。因此我們於今年特別向每名員工派發一千元抗疫利是歡度新年，以麥麥支持團隊。」

【香港空運】DHL公佈香港空運貿易領先指數　　用家疫下盈損比例首次相同

【MIRROR熱潮】JOOX TOP聽推介全年榜　MIRROR成大贏家　年度TOP聽推介本地歌曲Edan、姜濤、 Anson Lo、Ian獲佔一半

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【四天工作制】為期6個月　英國30間公司參與「四天工作制」實驗
今日
【四天工作制】為期6個月　英國30間公司參與「四天工作制」實驗
【第五波疫情】港府禁晚市堂食　外賣餐廳1月按年月賺逾50%
今日
【第五波疫情】港府禁晚市堂食　外賣餐廳1月按年月賺逾50%
【百物騰貴】鑽石都加價？　俄國生產商：鑽石首飾需求大增料價格上升
今日
【百物騰貴】鑽石都加價？　俄國生產商：鑽石首飾需求大增料價格上升
【星巴克】拜登政策遭法院駁回　星巴克取消強制疫苗接種
今日
【星巴克】拜登政策遭法院駁回　星巴克取消強制疫苗接種

你可能感興趣

【四天工作制】為期6個月　英國30間公司參與「四天工作制」實驗
今日 12:46
【四天工作制】為期6個月　英國30間公司參與「四天工作制」實驗
【第五波疫情】港府禁晚市堂食　外賣餐廳1月按年月賺逾50%
今日 14:00
【第五波疫情】港府禁晚市堂食　外賣餐廳1月按年月賺逾50%
【百物騰貴】鑽石都加價？　俄國生產商：鑽石首飾需求大增料價格上升
今日 14:00
【百物騰貴】鑽石都加價？　俄國生產商：鑽石首飾需求大增料價格上升
疫情 餐飲 麥當勞 餐廳

上一篇文章

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【星巴克】拜登政策遭法院駁回　星巴克取消強制疫苗接種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港出口】Google香港發表出口營商報告　近7成受訪商戶計劃增數碼投資
【香港出口】Google香港發表出口營商報告　近7成受訪商戶計劃增數碼投資
【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5%
【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5%
日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅
【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅
【信貸報告】港人接受先買後付短分期　大眾愈趨關注信貸
【信貸報告】港人接受先買後付短分期　大眾愈趨關注信貸
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款