【虛擬經濟】Instagram美國地區試行訂閱制 三大功能助創作者增加收入

Instagram宣布推出的全新的訂閱功能，為創作者提供一個穩定收入渠道，擺脫演算法的內容派送限制。根據Instagram主管Adam Mosseri於其最新貼文透露，全新的訂閱功能會先於美國少數創作者上試行，這批創作者可為付費會員提供獨家的限時動態（Stories）和直播（Live）內容，付費會員亦可通過徽章（Badge）功能，讓自己的名字在留言中「脫穎而出」。

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Instagram的訂閱功能早於去年11月傳出，當時有人發現Instagram在App Store應用程式商店中，新增了「App內購買」的選項。而在目前Instagram最新的218.0版本中，可找到「Instagram Badge」及「Instagram Subscriptions（1個月）」兩款收費選項，前者的收費由8港元到38港元不等，後者的收費則為8港元。

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當用戶成為付費會員後，即可瀏覽一些會員限定內容，例如是儲存至精選（Highlights）的限時動態。付費會員亦會收到獨家廣播通知，由於付費會員人數通常不多，理論上可與創作者進行更緊密的互動。會員限定的限時動態會以紫色圈作標識，創作者可藉此分享諸如幕後花絮或特別投票之類的內容。會員徽章亦同樣採用紫色設計，讓粉絲在留言至公開帖文及私訊至創作者時，可以更清楚地被識別出來。

據知首批創作者只有10人，名單包括演員Alan Chikin Chow、籃球員Sedona Prince、占星學家Aliza like Ibiza、舞者Kelsey Cook、數位創作者Elliott Norris、奧運銀牌體操運動員Jordan Chiles、體操運動員及演員Jack Jerry、靈性教練Bunny Michael、數位創作者Don Allen Stevenson III及數位創作者Lonnie Marts IIV。

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Instagram預計在未來數月，會將訂閲功能的測試擴展至更多創作者身上。Adam Mosseri相信創作者可以擁有屬於自己的訂閱者名單，以便他們將這些支持者帶到其他公司所建立的應用程式或網站上。

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Meta（美：FB）行政總裁Mark Zuckerberg去年7月宣稱，計劃於今年為Facebook及Instagram的創作者，提供10億美元（約78億港元）的資金，今次的Instagram訂閱服務相信是計劃的一部分。

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責任編輯：嚴浩文