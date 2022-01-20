  • 19°C
香港時間 : 2022120日 (四) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬經濟】Instagram美國地區試行訂閱制 三大功能助創作者增加收入

理財智慧 16:31 2022/01/20

分享：

Instagram宣布推出的全新的訂閱功能，為創作者提供一個穩定收入渠道，擺脫演算法的內容派送限制。根據Instagram主管Adam Mosseri於其最新貼文透露，全新的訂閱功能會先於美國少數創作者上試行，這批創作者可為付費會員提供獨家的限時動態（Stories）和直播（Live）內容，付費會員亦可通過徽章（Badge）功能，讓自己的名字在留言中「脫穎而出」。

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

Instagram的訂閱功能早於去年11月傳出，當時有人發現Instagram在App Store應用程式商店中，新增了「App內購買」的選項。而在目前Instagram最新的218.0版本中，可找到「Instagram Badge」及「Instagram Subscriptions（1個月）」兩款收費選項，前者的收費由8港元到38港元不等，後者的收費則為8港元。

【延伸閱讀】【全新設計】Meta智能手錶專利文件曝光 採用可拆卸屏幕及多鏡頭設計

【延伸閱讀】【虛擬世界】元宇宙概念先驅遊戲《第二人生》 創辦人Philip Rosedale回歸擔任戰略顧問

當用戶成為付費會員後，即可瀏覽一些會員限定內容，例如是儲存至精選（Highlights）的限時動態。付費會員亦會收到獨家廣播通知，由於付費會員人數通常不多，理論上可與創作者進行更緊密的互動。會員限定的限時動態會以紫色圈作標識，創作者可藉此分享諸如幕後花絮或特別投票之類的內容。會員徽章亦同樣採用紫色設計，讓粉絲在留言至公開帖文及私訊至創作者時，可以更清楚地被識別出來。

據知首批創作者只有10人，名單包括演員Alan Chikin Chow、籃球員Sedona Prince、占星學家Aliza like Ibiza、舞者Kelsey Cook、數位創作者Elliott Norris、奧運銀牌體操運動員Jordan Chiles、體操運動員及演員Jack Jerry、靈性教練Bunny Michael、數位創作者Don Allen Stevenson III及數位創作者Lonnie Marts IIV。

【延伸閱讀】去年本地廣告支出增29% MIRROR繼續雄霸市場 IG參與逾180個品牌內容推廣

【延伸閱讀】【VR眼鏡】Meta VR 眼鏡被指違反《反壟斷法》疑因售價太低惹調查

Instagram預計在未來數月，會將訂閲功能的測試擴展至更多創作者身上。Adam Mosseri相信創作者可以擁有屬於自己的訂閱者名單，以便他們將這些支持者帶到其他公司所建立的應用程式或網站上。

【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師 時薪439元 入職要咩條件？ 【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

Meta（美：FB）行政總裁Mark Zuckerberg去年7月宣稱，計劃於今年為Facebook及Instagram的創作者，提供10億美元（約78億港元）的資金，今次的Instagram訂閱服務相信是計劃的一部分。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
社交平台 朱克伯格 Meta Facebook 美國 App Store Instagram

上一篇文章

【網絡安全】QR Code成新興網絡犯罪模式 FBI警告：不要貪方便亂掃

下一篇文章

【有相睇】賣樓後轉租樓　臨近歲晚搵平盤　略低市價租荃景花園三房則王
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買
【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買
安踏發盈喜 不計入合營虧損 料去年盈利增長最少35%
安踏發盈喜 不計入合營虧損 料去年盈利增長最少35%
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款