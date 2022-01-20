APITA 、UNY及 谷辰x EPS易辦事「新春雙重賞」　以EPS消費即送高達$60優惠券　消費滿指定金額即享低至7折優惠　讓你豐足過新年

新春將至，正積極辦年貨準備迎接新一年的你千萬別錯過日式高級零售百貨和超市 APITA、UNY 及日式生活專門店谷辰和EPS易辦事，於2022年1月25日至2月6日期間推出的「新春雙重賞」優惠，除了專享即買即賞優惠券禮遇外，更可以低至7折優惠選購精選貨品，讓你為自己、家人和家居換上新裝，好好迎接新一年！

匯集多款來自世界各地優質食品及家品、家電和衣料服飾的APITA、UNY 及谷辰囊括你的一切新年所需，當中的水果和食品禮籃，以及水果禮盒絕對會是新年賀禮的最佳之選！而凡於優惠期間，在APITA 太古城店、UNY 樂富店、UNY 元朗店、UNY 將軍澳店或谷辰尖沙咀店內，以EPS結帳並單一消費淨值滿HK$400或以上，即可換領HK$20優惠券乙張；而消費淨值滿HK$800或以上，更可換領HK$60優惠券，只要於下次購物每滿$40時即可使用，每次更可使用最多三張優惠券，享受高達半價優惠！立即選購新春水果及食品禮籃﹕https://www.apitaunyeshop.com.hk/



新春水果及食品禮籃﹕

華麗尊尚日本果禮籃 $1,398

日本亞魯斯蜜瓜 (1個)

日本世界一蘋果 (1個)

日本新高/南水梨 (2個)

日本蜜柑 (6個)

日本杮乾禮盒 (1盒)

日本金星蘋果 (2個)

日本富士蘋果 (2個)

日本士多啤梨 (2包)

日本甜杮 (2個)

如意尊貴日本果盒 $698

日本亞魯斯蜜瓜 (1個)

日本世界一蘋果 (1個)

日本金星蘋果 (1個)

日本士多啤梨 (1包)

日本金柑 (1包)

日本蜜柑 (2個)

御 ．賀日式禮籃 $1,088

日本一生幸福 大吟釀720毫升

日本久世福青森縣産富士蘋果汁1公升

日本味之兵四郎 手延細烏冬350克

日本二反田 海膽醬油200毫升

日本櫻花蝦70克

日本秋葵海藻沙律50克

日本中島大祥堂 抹茶蕨餅及焙茶蕨餅禮盒 (6個) 790克

日本姆明 肉桂餅乾 派對罐130克

日本丹波龜山雜錦米餅14件

日本矢野園 京都宇治抹茶粉宇治之月100克

醇香薈萃清酒禮盒 $688

日本福祝 柚子酒720毫升

日本勝山 献 純米吟釀720毫升

日本伯樂星 特別純米720毫升

「豐足願成」新春禮盒_谷辰限定 $499

日本Sunday's 濁酒 720毫升

藏工房3年熟成醬油200毫升

日本味之兵四郎地蕎麥麵350克

日本秋葵海藻沙律50克

澳洲Golden Bonbon杏仁鳥結糖70克

沢屋靜岡絹娘米300克

日本矢野園京都宇治玄米茶茶包 45克

谷辰七味粉15克



另外，凡在APITA、UNY和谷辰購物更即享低至7折的至抵新春優惠，而CU APP的會員更可獨家享受更高折扣！立即免費登記成為CU APP會員，於APITA、UNY及谷辰之實體零售店購物，尊享「新春雙重賞」優惠之餘，每消費滿港幣$1更可賺取1分，以換領電子禮券或限定禮品，今個新春，於APITA、UNY和谷辰以EPS購物，盡情享受多重獎賞！

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*註：

1) 推廣期為2022年1月25日至2月6日，顧客必須以EPS結帳並單一消費淨值滿$400或以上可換領$20優惠券乙張；單一消費淨值滿$800或以上可換領$60優惠券（ $20優惠券共三張）

2) 優惠不適用於購買 APITA UNY禮券、寄售商購物券、香煙、初生嬰兒奶粉、APITA UNY e-shop 網上購物、入會費、Hakuyosha 洗衣券、PITA Farmhouse 工作坊報名費、Italian Tomato禮券及以分期付款或支付訂金等付款方法購物

3) 優惠不適用於退還貨品、交換貨品及退款

4) 顧客於下次消費滿港幣$40或以上並必須以EPS付款方可使用優惠券；消費每滿$40可使用一張，每次交易最多可使用優惠券三張

5) 優惠券使用期限為2022年1月25日至2月28日

6) 優惠券使用詳情請參閱券上條款及細則

7) 換領優惠券時需同時出示APITA/ UNY/ 谷辰當日正本收據及EPS收據一併檢查，並只限即日於所消費的分店換領

8) 所有收據不能重覆使用

9) 優惠券數量有限，送完即止

10) 優惠受條款及細則約束。

APITA 太古城店:香港鰂魚涌太古城路太古城中心二期地下及地庫

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(特約)