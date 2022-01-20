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【港元儲蓄存款】發鈔行港元活期存款息1.88厘 存入1元已可享特惠息

15:41 2022/01/20

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港銀近日轉戰線，由港元定期存款轉攻活期息商機。

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全球股市備受息魔嚇怕，幸而港股受惠內地放水減息的刺激，今天（1月20日）恒指曾急漲700點。但面對下周四（27日）聯儲局議息或續放鷹，以及春節長假的外圍變數，專家指避險族宜趁高減磅，套現所得的股票錢不妨先覓避風港，趁大小港銀近期催谷包括活期存息等儲蓄存款利率，令閒資保本兼賺息，猶如肖虎年虎財入屋。

港元儲蓄存款特惠息方面，如大新 （02356） 向合資格客戶提供1.2厘活期儲蓄存款息，發鈔行渣打香港 （02888） 的特惠存款年利率為1.88厘，花旗則有3厘、小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（Airstar Bank）為3.6厘，恒生 （00011） 提供3.8厘，信銀國際最高更達3.88厘。

上述特惠息遠較普遍的紅簿仔息的0.001厘高，但須符合連串附帶條件，如迎新獎賞的新客等。

*【ET財智Talk】今年買股好過買樓？ 紀惠湯文亮分析美國加息對港樓影響*

3個月港元定存最高息1.88厘【下一頁

不過，存戶須注意，個別打高息牌的銀行今年已減息，包括天星從5厘削1.4厘至目前的3.6厘。信銀國際最高息更劈兩厘，由上年的5.88厘減至如今為3.88厘。

比併傳統銀行及虛銀的活期息，渣打的存款門檻最低，1元也享1.88厘特惠存款年利率，但須先過數關，包括：（1）首先必須是全新客戶，意即合資格客戶於過往12個月內未曾持有任何存款戶口；（2）成功透過流動理財應用程式，遞交開立綜合存款戶口申請，並透過手機開戶成功開立；（3）於遞交手機開戶申請約30天內，藉流動理財登記上述推廣及完成個人化戶口設定；（4）再開立以下3類帳戶其中一個，例如：開立優先理財戶，季度內每日平均總結餘達100萬元，倘低於此金額，當季度收服務費900元。若開立Premium理財戶，季度理財每日平均總結餘20萬元；若開立EasyBanking戶，季度每日平均總結餘僅1萬元；（5）再在3個月內每日戶口結存由1元起，上限5萬元，可獲儲蓄存款年利率1.88厘，惟超逾5萬元則按現有一般儲蓄存款息僅0.001厘計息。

渣打早於去年已提供1.88厘息誘新客，今年再加碼着數，合資格客戶可參加抽獎活動，有機贏取「MOOV網上音樂會：林家謙x雷同二友」電子門票，推廣期至2月28日止，將隨機抽取1800位得獎者。

港元定存息最高5.8厘【下一頁

那邊廂，大新銀行總經理及零售銀行副主管鄧子健回應本報查詢指，該行的360°「易出糧」服務，提供額外活期存款年利率最高達1.2厘，讓客戶賺取薪酬以外的額外收入，兼具靈活性。該行亦會因應客戶不同的理財需要，提供多類型的存款產品以供選擇。

鄧子健補充，年利率或會因應當時市場情況而有所更改。而額外活期存款年利率優惠的最低存款金額為10萬元，存款年利率按出糧戶口類別、交易紀錄及存款金額而定。每月可獲的額外利息上限為1000元。

中信銀行（國際）回應本報查詢指，該行再度推出存款優惠，由即日起至今年1月29日，合資格新客戶登記大富翁存款，並最少存入合資格1萬元新資金，上限400萬元可享額外年利率高達3.88厘。以新客戶於1月1日存入合資格新資金400萬元為例，息率分3階段，首月為0.18厘、第2期為0.28厘、最後1期為3.88厘。

信銀發言人又指，除了大富翁存款外，該行同時提供好「賞」友推薦計劃及獎賞Go計劃，讓客戶可享受豐富優惠。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

信銀國際 花旗銀行 恒生銀行（00011） 大新銀行（02356） 渣打集團（02888） 港元 港元活期存款 活期存款

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