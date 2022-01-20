惠康超級市場新春獨家限定「李錦記極品鮑魚禮盒」 以超低價$98/盒發售　平均每罐$32.7　購買指定即食鮑魚及福袋　大派$30現金折扣券　率先送上佳節祝福

@hkwellcome #惠康 #Wellcome #李錦記極品鮑魚禮盒



農曆新年將至，相信大家均紛紛準備辦年貨，惠康超級市場將全線獨家發售全新推出的新春限定「李錦記極品鮑魚禮盒」，更在1月21日起，以相比起同類型產品的超低價$98/盒發售。



全新「李錦記極品鮑魚禮盒」嚴選肉質肥美的鮑魚品種，並以鮮味濃郁的李錦記招牌自家醬汁秘製鮑魚醬烹煮而成完美呈現鮑魚的鮮甜美味，不但不含防腐劑，而且即開即食，無需烹調，無論是送禮或自用同樣出色！



而於即日起至2022年2月3日期間，凡購買指定鮑魚、鮑魚福袋、花膠或螺片滿港幣$388，即可免費獲贈$30現金折扣券*，率先為你送上新春大禮！趁著這大好機會，盡情選購「李錦記極品鮑魚禮盒」和其他指定產品，好好犒賞自己過去一年的辛勞，為新一年作好準備的同時，亦為親朋摯愛送上至矜貴體面的佳節祝福。

優惠期：即日至2022年2月3日



*注：以單一發票及折實價計算。急凍/冷藏/乾貨產品除外。於下次購物滿$100方可使用。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱現金折扣券。貨品數量有限，部份產品只限指定店舖提供，售/送/換完即止。貨品圖片只供參考。所有價格以店舖為準。



關於惠康超級市場



惠康超級市場於1945年成立，現為本港歷史最悠久的超級市場連鎖集團。自1964年起，惠康已成為牛奶有限公司的全資附屬公司。惠康擁有約8,000名員工，旗下現有超過280間分店，遍佈香港每一個角落。



惠康每月服務顧客人次超過1,600萬，一直秉承為顧客提供一站式購物便利及以客為尊的服務承諾。惠康將繼續為顧客提供更多購物樂趣、更多物超所值的貨品及更佳的服務。



(特約)