  • 19°C
香港時間 : 2022120日 (四) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星巴克】拜登政策遭法院駁回　星巴克取消強制疫苗接種

商業 15:48 2022/01/20

分享：

繼美國法院對拜登政府的疫苗接種令作出裁決後，星巴克（Starbucks）剛於員工的備忘錄中指出，暫停要求僱員接種疫苗。（法新社圖片）

繼美國法院對拜登政府的疫苗接種令作出裁決後，星巴克（Starbucks）剛於員工的備忘錄中指出，暫停要求僱員接種疫苗。

【百物騰貴】鑽石都加價？　俄國生產商：鑽石首飾需求大增料價格上升

路透社報道，此前星巴克曾要求公司22萬多名美國員工接種疫苗，或者每周進行固定檢測，並將最後期限定為2月9日。不過現在，這間擁有9000家美國咖啡店、20萬名員工的企業，已成為自裁決以來，首批撤回疫苗接種措施的零售巨頭之一。

眾多企業仍推嚴格安全條例

在上週美國最高法院駁回了拜登政府對大型企業的疫苗接種或檢測授權，並裁定該政策踰越行政權力後，星巴克執行長John Culver在給員工的備忘錄中寫道:「我們尊重並將遵守法院的裁決。」

不過，最高法院的裁決並未禁止公司執行相關的防疫規定，許多公司仍繼續推出嚴格的安全條例，尤其是在美國確診病例數量仍然高企的情況下。

備忘錄還顯示，星巴克有90%以上的員工已經公布個人的疫苗接種狀況，其中大多數人已完全接種疫苗，而公司仍舊強烈建議員工施打疫苗，並說明自己的接種狀況。

【四天工作制】為期6個月　英國30間公司參與「四天工作制」實驗

【MIRROR熱潮】JOOX TOP聽推介全年榜　MIRROR成大贏家　年度TOP聽推介本地歌曲Edan、姜濤、 Anson Lo、Ian獲佔一半

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假
2021/12/22
【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假
【美國疫情】配合政府疫苗強制令　美星巴克更新員工檢測要求
2022/01/04
【美國疫情】配合政府疫苗強制令　美星巴克更新員工檢測要求
【防疫抗疫基金】食肆資助減半難捱　業界望提早疫苗氣泡
2022/01/14
【防疫抗疫基金】食肆資助減半難捱　業界望提早疫苗氣泡

你可能感興趣

【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假
16:12 2021/12/22
【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假
【美國疫情】配合政府疫苗強制令　美星巴克更新員工檢測要求
21:19 2022/01/04
【美國疫情】配合政府疫苗強制令　美星巴克更新員工檢測要求
【防疫抗疫基金】食肆資助減半難捱　業界望提早疫苗氣泡
20:21 2022/01/14
【防疫抗疫基金】食肆資助減半難捱　業界望提早疫苗氣泡
餐廳情報 零售 行政 咖啡 路透社 星巴克 疫苗

上一篇文章

【新年利是】麥當勞派1000元「抗疫利是」　1萬名員工有份

下一篇文章

【百物騰貴】鑽石都加價？　俄國生產商：鑽石首飾需求大增料價格上升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅
【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅
【香港出口】Google香港發表出口營商報告　近7成受訪商戶計劃增數碼投資
【香港出口】Google香港發表出口營商報告　近7成受訪商戶計劃增數碼投資
【信貸報告】港人接受先買後付短分期　大眾愈趨關注信貸
【信貸報告】港人接受先買後付短分期　大眾愈趨關注信貸
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5%
【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款