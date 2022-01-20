【星巴克】拜登政策遭法院駁回　星巴克取消強制疫苗接種

▲ 繼美國法院對拜登政府的疫苗接種令作出裁決後，星巴克（Starbucks）剛於員工的備忘錄中指出，暫停要求僱員接種疫苗。（法新社圖片）

繼美國法院對拜登政府的疫苗接種令作出裁決後，星巴克（Starbucks）剛於員工的備忘錄中指出，暫停要求僱員接種疫苗。

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路透社報道，此前星巴克曾要求公司22萬多名美國員工接種疫苗，或者每周進行固定檢測，並將最後期限定為2月9日。不過現在，這間擁有9000家美國咖啡店、20萬名員工的企業，已成為自裁決以來，首批撤回疫苗接種措施的零售巨頭之一。

眾多企業仍推嚴格安全條例

在上週美國最高法院駁回了拜登政府對大型企業的疫苗接種或檢測授權，並裁定該政策踰越行政權力後，星巴克執行長John Culver在給員工的備忘錄中寫道:「我們尊重並將遵守法院的裁決。」

不過，最高法院的裁決並未禁止公司執行相關的防疫規定，許多公司仍繼續推出嚴格的安全條例，尤其是在美國確診病例數量仍然高企的情況下。

備忘錄還顯示，星巴克有90%以上的員工已經公布個人的疫苗接種狀況，其中大多數人已完全接種疫苗，而公司仍舊強烈建議員工施打疫苗，並說明自己的接種狀況。

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責任編輯：李智美