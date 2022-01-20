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【芯片大戰】IDC：中國在高端芯片製造落後3至4個世代　籲中芯國際尋找美國夥伴提升技術

股市 15:34 2022/01/20

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【芯片大戰】IDC：中國在高端芯片製造落後3至4個世代　籲中芯國際尋找美國夥伴提升技術

中國近年積極鼓勵投資半導體行業，國際資訊數據（IDC）半導體副總裁Mario Morales認為，雖然中國在本土半導體行業投資數十億美元資金，但相信中國距離具備生產頂尖芯片的能力，仍有一段時間。

三星及台積電已可大量生產7微米芯片

Morales指，相信中國在生產頂尖芯片方面，落後約3至4個世代，即生產16微米或14微米芯片，而台灣、南韓及部分美國公司如英特爾Intel（美：INTL）則具備這個能力。

內地AI芯片公司愛芯元智再獲8億元人幣融資　美團有份加碼投資【下一頁】

三星及台積電（美：TSM）現時已可以大量生產7微米芯片，兩國均已在高端芯片製造行業具備一定產能。

現時內地科技巨企如阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及百度 （09999） 均有投資芯片。Morales表示，中國除了要在芯片方面作巨額投資，同時需要進入相關軟件及零部件產業，才能生產高端芯片。

蘋果據報訂用台積電4納米產能生產iPhone 14 並接納晶圓加價方案【下一頁】

Morales認為，中國或需要約十年時間，才能提升在芯片行業的競爭力，並點名中芯國際 （00981） 。他指，中芯國際已擁有製造28微米芯片的能力，並正對14微米的芯片進行採樣，公司需要客戶去提升能力，但目前的中國生態系統上並未有使用相關技術，因此中芯國際需要美國合作夥伴或歐洲客戶，甚至是台灣客戶，才能有效地提升芯片技術，並降人成本結構。

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