【ET講股通】梁耀康：恒指上望目標（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日表現大勇，恒生指數今早高開135點，半日升逾500點，尾市升幅擴大逼近800點，恒指上衝24900點水平，逼近25000點，美團 （03690） 升11%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾6%。恒指上望目標看多少？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：54 - 港股今日市況速覽 恒指發力升幅全面

02：16 - 港股大升原因一：人行降LPR（貸款市場報價利率）促消費

03：00 - 港股大升原因二：國務院延續稅務優惠

03：09 - 港股大升原因三：內房資金危機有望紓援

03：55 - 內房股分析：融創中國 （01918） 、中國奧園 （03883）

05：11 - 港股未能完全樂觀 上望目標25500點至26000點水平

08：31 - 外圍仍為收水格局 升至25500至26000水平時可獲利

09：47 - 科技股有機會估值修復可留意

10：59 - 科技股可選騰訊 （00700） 突破前浪頂才追入

12：11 - 個股策略分析：京東 （09618） 何時追入？

13：49 - 個股策略分析：美團 （03690） 上望目標多少？

14：40 - 友邦 （01299） 走勢乘大市造好

15：11 - 恒指抽近25000點市場有信心 外圍未回穩港股才靠穩

17：48 - 招商銀行 （03968） 如向上突破可上望72、73元

18：48 - 大市如回落可選基建股、電力股、碳中和概念股

20：38 - 潛力股推介：港交所 （00388）

23：43 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元有貨 短綫甚麼價位止賺？

26：23 - 觀眾問股：長和 （00001） 現價可以追入嗎？上望可以到甚麼價位？

28：25 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 15.6元有貨上望及止蝕位多少？

31：04 - 觀眾問股：啟明醫療 （02500） 28.9元有貨如何處理？

32：05 - 藥明生物 （02269） 89.7元有貨怎操作？

33：02 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 22.65元有貨點睇？

34：58 - 觀眾問股：明源雲 （00909） 22元有貨點做？

38：13- 觀眾問股：中國平安 （02318） 73元買入可繼續持有？

41：22- 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 現價可以吸納嗎？

43：27 - 觀眾問股：中國東方航空 （00670） 現價可以追入嗎？上望可以上到幾多呀？

45：29 - 港股收市市況速報立即收看：https：//video.hket.com/video/3160587

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

——————————————————————————————————————————



認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指今日走勢凌厲，股份升幅全面，除科技股領軍外，保險股、醫藥股均造得不錯。升市背後有不同解讀，一是由於內地下調貸款市場報價利率（LPR），降低借貸及按揭成本，從而提振消費；二是內地延長減稅政策，三是內房危機有望紓緩，憧憬當局推出全國性政策，釋出託管資金，且個別房企亦有利好消息。

上望兩個目標︰25500及26000點

不過，港股升市下，滬指今日仍微跌，故後市呈向上突破趨勢，但不能完全樂觀。恒指今日突破之前高位，目前上望兩個目標，首先是25500點，之後是26000點。要留意的是，若回顧恒指歷年表現，當有雙位跌幅，翌年便會有相應反彈，而去年恒指跌14%，今年如能反彈1成，則有望達到上述目標。由於外圍呈收水格局、美股調整，若升抵上述水平，故可考慮分注獲利。

現階段仍留意大型科網股 最穩陣騰訊

現階段仍留意大型科網股，有機會估值修復。最穩陣是騰訊 （00700） ，但仍未突破之前高位；若未入市者，股價明天裂口高開低走，則不宜買入，留待突破前浪頂才追入。至於京東 （09618） ，不反對現價追入，或等待升穿前浪頂買入。 美團 （03690） 今日勁升，上望250多元水平。個別股份方面，友邦 （01299） 趁着大市繼續造好。招商銀行 （03968） 如向上突破，則可上望72、73元，但要訂下70元獲利位。

恒指抽上近25000點，才能令市場有信心買入，要待外圍、A股回穩，港股才更有動力。大市一旦回落，可留意基建股、碳中和概念股這兩個主題，未必調整太深，反而可望吸引資金流入。外圍未企穩，受累大行業績參差，而下周有多間企業公布業績，勢令市況更波動。

潛力股方面，推介港交所 （00388） ，料受惠IPO及SPAC，加上成交不錯，有望支持走勢。即使調整，也不會太深，以450元為短期止蝕位，以500元為止賺位。

恒指全日升824點，收報24952點，成交1,784億元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰特步國際、長和、中遠海控、啟明醫療、 藥明生物、中興通訊、明源雲、中國平安、紫金礦業、中國東方航空︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

——————————————————————————————————————————

**重溫《ET開市直擊》恒指下站有望挑戰27500點？內房再炒上前景點分析**【按此重溫－附time code】