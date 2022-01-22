【混合辦公】電子方式簽合同成未來趨勢？　調查：全球簽署量兩年增17倍

▲ Adobe日前發布一項相關調查，以2021年9月與2019年7月單月合同的簽署量作為比較。（Adobe資料圖片）

受新冠疫情影響，企業紛紛步向遙距和混合工作的時代，昔日工作場所面對面的互動，正在逐漸被虛擬化的方式所取代，尤其明顯的例子正是以電子方式簽署合同。Adobe日前發布一項相關調查，以2021年9月與2019年7月單月合同的簽署量作為比較，發現短短兩年間，全球使用電子方式簽署合同的數量增加了17 倍。

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Adobe早前進行調查，訪問全球超過600家企業的員工，了解企業使用電子合同的情況。調查顯示，從2020年初開始，愈來愈多企業以電子方式簽署合同，當中美洲、歐洲、中東及非洲、日本等地區的增長趨勢接近，而亞洲區的增長則較為緩慢，但以2021年9月與2019年7月單月合同的簽署量作為比較，仍然錄得超過兩倍的增幅。

合同頁數增加 簽署速度也提升

是次調查更發現一個有趣的結果，疫情下，各地的電子合同的頁數平均增加了18%，但即日完成簽署比率愈來愈高，反映簽署速度正在加快。Adobe大中華地區董事總經理吳振章認為，此情況與企業使用電子合同和電子簽署解決方案的效率正不斷提升有關。

當中以歐洲、中東及非洲地區的合同頁數最多，平均為 10.2 頁，但簽署文件的所需時間卻正在縮短：

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面對因疫情而變得不穩定的營商環境，他指出，數碼化發展有助增強企業業務的靈活性，除了確保業務能正常運作，還能為客戶提供更良好的體驗。他同時建議香港企業，善用各種數碼化解決方案來提升品牌的競爭力。

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記者：文睿

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