▲ 【美國反壟斷】美國會擬擴大反壟斷法案涵蓋範圍至TikTok、微信

美國參議院周四審議針對科技公司的反壟斷法案，該法案主要針對大型互聯網企業，限制它們利用主導地位阻礙小型科技公司獲得市場份額。因應當地批評法案為美國以外科企帶來優勢，外電報道，處理該法案的司法委員會擬擴大反壟斷法案涵蓋面，騰訊 （00700） 旗下微信、字節跳動的TikTok料將會法案範圍以內。

原有法案建議原針對市值至少5500億美元（約42844億港元）的互聯網公司，最新建議擴大標準至包括全球月度用戶達10億個或年度淨銷售額達5500億美元的公司。依照新標準，TikTok和微信將成為目標。

騰訊拒絕評論，而字節跳動則尚未回應事件。

報道指，美國參議院司法委員會周四審議有關法案，而美國眾議會已在司法委員會通過類似法案，但尚未在眾議院全院表決。

有關法案已引起美國互聯網公司發起游說活動，代表亞馬遜（美：AMZN）、Google、Meta（美：FB）、蘋果公司（美：AAPL）的計算機和通信行業協會（CCIA）已發起廣告宣傳，名為「請勿破壞有用之物（Don't Break What Works）」。

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