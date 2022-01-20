【年終獎勵】中遠海控豪派高達30個月工資年終獎金　去年首三季盈利暴升16倍

▲ 中遠海控豪派高達30個月工資年終獎金。

去年航運運價漲至飛天，航運公司業績表現亮麗。據指中國航運龍頭中遠海控 （01919） 向工人發放高達30個月工資的年終獎金。內媒引述該公司員工指，是次巨額年終獎金派發對象包括銷售和營銷人員在內的員工。

台灣長榮海運去年勁賺，員工年終獎金平均派40個月，成功跑贏台積電，可見【下一頁】

航運企業遇上巨大周期，中遠海控業績大幅增長，實現量價齊升，去年首九個月淨利潤675億元人民幣，大升16.5倍。報告期內，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值為2,398.80點，按年增長168.50%。公司集裝箱航運業務完成量約完成運貨量約2,044.7萬標準箱，按年增長約8%。

值得一提的是，航運行業可謂同氣連枝。早前台灣海運公司長榮海運今年首三季賺取超過1500億元台幣（約420億港元），預估第四季加上之後賺破2000億台幣（約560億港元），決定發給員工平均40個月的年終獎金，創下當地歷史紀錄。

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編輯：姚卓然