  • 19°C
香港時間 : 2022120日 (四) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年終獎勵】中遠海控豪派高達30個月工資年終獎金　去年首三季盈利暴升16倍

股市 15:19 2022/01/20

分享：

中遠海控豪派高達30個月工資年終獎金。

去年航運運價漲至飛天，航運公司業績表現亮麗。據指中國航運龍頭中遠海控 （01919） 向工人發放高達30個月工資的年終獎金。內媒引述該公司員工指，是次巨額年終獎金派發對象包括銷售和營銷人員在內的員工。

台灣長榮海運去年勁賺，員工年終獎金平均派40個月，成功跑贏台積電，可見【下一頁

航運企業遇上巨大周期，中遠海控業績大幅增長，實現量價齊升，去年首九個月淨利潤675億元人民幣，大升16.5倍。報告期內，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值為2,398.80點，按年增長168.50%。公司集裝箱航運業務完成量約完成運貨量約2,044.7萬標準箱，按年增長約8%。

值得一提的是，航運行業可謂同氣連枝。早前台灣海運公司長榮海運今年首三季賺取超過1500億元台幣（約420億港元），預估第四季加上之後賺破2000億台幣（約560億港元），決定發給員工平均40個月的年終獎金，創下當地歷史紀錄。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】 

相關文章：

【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元

【盈喜｜航運股】海豐國際料去年多賺2.25倍　集裝箱航運及物流服務需求增加

編輯：姚卓然

港股 航運 航運股 中遠海控（01919）

上一篇文章

【美國反壟斷】美國會擬擴大反壟斷法案涵蓋範圍至TikTok、微信

下一篇文章

【2022展望】宏利：香港要持續復甦必須要通關、港股估值低　中央料續維持對科網行業的監管
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【中石油遭罰】中石油違規倒賣原油16年涉1.8億噸　公司：配合調查、半日跌2%
【中石油遭罰】中石油違規倒賣原油16年涉1.8億噸　公司：配合調查、半日跌2%
【內房危機】內房債價大反撲　中國據報正起草新規放寬開發商使用託管資金　最快1月底出台
【內房危機】內房債價大反撲　中國據報正起草新規放寬開發商使用託管資金　最快1月底出台
【港股市況】恒生指數尾市升800點、科指升4%　ATM領升美團升11%、騰訊阿里巴巴升6%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數尾市升800點、科指升4%　ATM領升美團升11%、騰訊阿里巴巴升6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升127點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升127點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊ADR跌穿450元　夜期照升244點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊ADR跌穿450元　夜期照升244點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款